Un ancien employé de Samsung est arrêté pour avoir volé des informations secrètes dans l’une de ses usines

Le vol a été perpétré par un ancien haut dirigeant de Samsung, aujourd’hui âgé de 65 ans et déjà arrêté en Corée du Sud.

Image d’une usine Samsung en Asie.

Aujourd’hui, nous vous apportons une nouvelle importante qui a beaucoup à voir avec l’espionnage industriel, et qui affecte également un géant du marché mobile comme Samsung, qui a été impliqué et affecté par le vol de secrets commerciaux pour construire une usine d’imitation qui reproduirait son technologie à l’intérieur des frontières chinoises.

Cela n’a rien à voir avec les nouveaux téléphones que Samsung a dans le four pour Unpacked de cet été, y compris les pliables Galaxy Z de cinquième génération, car comme nous l’ont dit certains médias sud-coréens, la vérité est que le vol d’informations s’applique à la puce et division semi-conducteurs du fabricant sud-coréen.

Le plus curieux est que le principal détenu n’est pas n’importe quel employé de l’une des usines de fabrication du géant Samsung, mais plutôt un ancien cadre supérieur de l’entreprise, qui a déjà été arrêté en Corée du Sud et accusé d’espionnage industriel et vol de secrets commerciaux afin de répliquer en Chine une usine de puces identique à celle de Samsung.

Cet homme a 65 ans en ce moment, et bien que son identité ne soit pas connue, nous savons qu’il sera poursuivi pour avoir enfreint les lois sud-coréennes relatives à la protection de la technologie industrielle et à la prévention de la concurrence déloyale, comme l’a rapporté le bureau du procureur de district. de Suwon à Séoul.

Bien entendu il n’a pas travaillé seul, car dans cette affaire six autres personnes sont également mises en cause, dont un employé d’un sous-traitant de Samsung et cinq autres personnes, qui sont des ouvriers d’un fabricant de puces que cet ancien cadre aurait implanté en Chine. Evidemment, ces derniers ne sont pas détenus.

Les informations volées sont très importantes, car elles incluent même les données d’ingénierie de base de l’usine de puces (BED) ainsi que les dessins de conception du processus, de 2018 à 2019 au moins. Cette technologie BED est nécessaire pour garantir qu’il n’y a pas d’impuretés dans les installations, ce qui est extrêmement important dans la fabrication de semi-conducteurs.

Cet ancien dirigeant de Samsung a déjà embauché 200 personnes, principalement de Samsung et de SK Hynix, leur demandant d’obtenir et d’utiliser les données de Samsung pour répliquer une usine de production de puces.

De plus, des secrets essentiels pour la fabrication des puces de mémoire flash DRAM et NAND, qui sont considérées comme des technologies de base nationales en Corée du Sud et sont donc protégées, avaient également été volés.

Il y a plus en tout cas, puisque l’ex-dirigeant aurait déjà produit l’an dernier quelques produits de test qui profitaient de la technologie Samsung dans la ville de Chengdu, pour lesquels il aurait reçu un investissement d’environ 340 millions d’euros pour une partie des Chinois. mécènes.

L’usine qu’il envisageait désormais d’installer, en utilisant la technologie volée, n’était également qu’à un kilomètre et demi de l’usine de Samsung à Xian, dans l’ouest de la Chine, même si tout a explosé lorsqu’un investisseur taïwanais a retiré son investissement, laissant le projet en place. l’air.

Les dommages subis par Samsung sont estimés à environ 300 000 millions de wons du fait de la fuite d’informations, donc ce procès va probablement coûter très cher à cet ancien manager qui a compliqué sa retraite… Des choses vraies !

