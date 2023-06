Acheter un Google Pixel Fold est une odyssée

Le pliable de Google n’est vendu qu’aux États-Unis, au Royaume-Unis, au Japon et en Allemagne… Et maintenant, en plus, les délais d’attente sont même supérieurs à un et deux mois dans la plupart des pays.

Voici le nouveau Pixel Fold, le mobile pliable de Google.

Bien que Google ait prévu le débarquement de son premier mobile pliable en nous le présentant avec tous les honneurs, et aussi avec des offres intéressantes pour convaincre les utilisateurs d’iPhone, la vérité est que le géant de Mountain View va devoir travailler dur pour améliorer sa mise en scène si vous ne voulez pas en faire un autre fiasco de votre division hardware, plus à cause de problèmes externes qu’à cause de la qualité d’un Google Pixel Fold lui-même, ce qui est très intéressant.

Pas en vain, il va falloir ajouter des problèmes de production et de logistique à l’équation de ce smartphone, qui, bien qu’il ait été annoncé directement en séries très limitées, à un prix gigantesque d’au moins 1 899 euros, et uniquement aux États-Unis , Royaume-Unis, Japon et Allemagne à partir de la fin de ce même mois de juin, désormais selon notre confrère Android HDBlog il semblerait que sa distribution pose des problèmes avec des temps d’attente très longs sur presque tous les marchés.

C’est ainsi que dans les mêmes États-Unis, le berceau de Google, le Pixel Fold de 512 Go en tonalité Obsidian et qui était épuisé ces derniers jours, a de nouveau été mis à la disposition des intéressés mais avec des livraisons qui prendront du temps, entre 19 juillet et 27 juillet 2023 au plus tôt.

Et c’est quelque chose qui se produit également avec les versions 256 Go dans toutes les couleurs.

Au Royaume-Unis, les choses sont encore pires, puisque les dates du 25 au 31 juillet sont affichées pour presque tous les modèles, et même si nous voulons la version 256 Go aux couleurs Porcelaine et Obsidienne, il faudrait attendre le 23-30 août. Plus de deux mois !

Presque toutes les versions du Pixel Fold présentent des problèmes de disponibilité dans presque tous les pays, avec des livraisons de certaines versions retardées même jusqu’à fin août au Royaume-Unis ou en Allemagne, par exemple.

Si nous regardons l’Allemagne, qui est notre référence et le marché le plus facile au cas où vous souhaiteriez importer une unité, la vérité est que les choses ne vont pas beaucoup mieux, puisque les versions de 512 Go affichent également des dates autour du 23 au 30 janvier. , alors qu’ici, au moins, on pourra profiter du Pixel Fold de 256 Go du 5 au 12 juillet.

Pour nous en France, pour l’instant il ne sera pas vendu et nous ne croyons pas qu’il le sera finalement, donc la seule option est d’attendre d’abord et de l’importer plus tard, en prenant en charge les frais supplémentaires de douane, les retards d’expédition et tout les problèmes de ce type d’achat hors de nos frontières.

Et nous n’avons pas parlé de la chose la plus inquiétante, et c’est que nous n’avons même pas vu de nombreuses critiques du terminal qui dissipent les doutes sur la robustesse de sa charnière, la durabilité de l’écran flexible ou si le pli habituel a été minimisé comme chez OPPO ou ça devient embêtant comme chez Samsung… Que peu de certitudes !

