Si vous avez un Samsung Galaxy S21, vous avez de la chance : la mise à jour de juin arrive

La mise à jour Android de juin 2023 arrive déjà sur le Samsung Galaxy S21 en Europe.

Toute la famille Galaxy S21

Samsung continue de mettre à jour ses meilleurs terminaux, à la fois les plus récents et ceux qui sont sur le marché depuis quelques années, avec le dernier correctif de sécurité Android et, actuellement, un total de 15 mobiles de la firme coréenne ont déjà reçu le dernier mise à jour Android, correspondant au mois de juin 2023.

Une bonne preuve de l’engagement de Samsung à mettre à jour ses anciens appareils est que, comme nous le dit SamMobile, le géant coréen a commencé à déployer la mise à jour Android de juin 2023 sur ses produits phares de 2021, le Samsung Galaxy S21.

Les Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra sont mis à jour avec le correctif de sécurité de juin

Samsung a commencé à déployer la mise à jour Android de juin 2023 sur les Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ et Galaxy S21 Ultra dans un grand nombre de pays européens, dont l’Autriche et la Suisse.

Cette mise à jour devrait s’étendre au reste des pays européens et au reste des régions du monde au cours des prochaines semaines.

Cette nouvelle mise à jour logicielle qui arrive sur le Galaxy S21 comprend, comment pourrait-il en être autrement, le correctif de sécurité de juin 2023, qui corrige plus de six douzaines de vulnérabilités de confidentialité et de sécurité, corrige un bon nombre d’erreurs générales détectées dans l’interface utilisateur et améliore les performances et la stabilité des appareils.

Le Samsung Galaxy S21 est arrivé sur le marché début 2021 avec Android 11 à bord et dans quelques mois, il sera mis à jour vers Android 14 avec One UI 6.

Si vous avez un Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ ou Galaxy S21 Ultra et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée, il vous suffit d’accéder aux Paramètres de votre smartphone et d’entrer dans la section Mise à jour logicielle.

Dans l’éventualité où vous l’avez déjà à disposition, vous n’aurez plus qu’à cliquer sur le bouton Télécharger et installer pour que votre Galaxy S21 soit mis à jour avec le dernier patch de sécurité Android.

