Google Photos pour ordinateur va changer de haut en bas : tous les changements à venir

La version Web de Google Photos va changer avec de nouvelles fonctionnalités intéressantes, dont un puissant éditeur d’images.

L’interface Google Photos dans sa version web

Si usas Google Fotos para organizar tu biblioteca de fotografías y vídeos en la nube, y alguna vez has utilizado la versión web del servicio, te alegrará saber que Google acaba de anunciar la llegada de una gran actualización que va a cambiar por completo la experiencia con l’outil. Grâce à lui, les utilisateurs de Google Photos sur ordinateur pourront éditer des photos de la même manière qu’ils le font sur mobile.

Google lui-même s’est chargé d’annoncer l’arrivée de l’éditeur d’images sur Google Photos via son profil Twitter. Comme l’entreprise elle-même l’a indiqué, il sera désormais possible d’apporter des modifications aux photos stockées dans la photothèque, sans avoir à recourir à l’application pour smartphone.

L’éditeur Google Photos sur le Web ne sera disponible que pour les abonnés Google One

Comme Google l’a confirmé dans l’annonce, une fois cette nouvelle version de Google Photos pour le Web disponible, il sera possible d’éditer des photos grâce à différents effets, notamment Portrait Light, Portrait Blur, Dynamic, Pop Color, HDR et Hints for the sky. .

Je viens de tomber ! Les suggestions Portrait Light, Portrait Blur, Dynamic, Color Pop, HDR et Sky sont désormais disponibles pour #GoogleOne membres sur le Web afin que vous puissiez facilement modifier vos photos, directement depuis votre ordinateur. Vous souhaitez déverrouiller ces fonctionnalités ? Inscrivez vous pour #GoogleOne https://t.co/tDs4VSVEtM pic.twitter.com/lejysxpqEl —Google Photos (@googlephotos) 12 juin 2023

Cependant, tout le monde ne pourra pas accéder à ces outils. Encore une fois, seuls les abonnés Google One pourront en profiter. De plus, d’autres exigences sont spécifiées, telles que la nécessité d’avoir un ordinateur avec au moins 4 Go de RAM et dont le navigateur Web est mis à jour avec la dernière version disponible.

Si vous ne remplissez pas certaines des conditions requises, il est toujours possible de recourir à l’un des nombreux éditeurs de photos en ligne qui existent sur Internet. La plupart sont gratuits, et dans certains cas beaucoup plus complets que ce que Google propose aux utilisateurs de Photos.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :