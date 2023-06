The Division Resurgence arrivera à l’automne pour mobile, mais avant cela, vous avez une version bêta pour le tester

Le nouvel opus mobile de la saga Ubisoft arrivera à l’automne, mais vous pouvez déjà, si vous avez de la chance, essayer la bêta régionale du jeu. Ne désespérez pas, car en août, il y a un nouveau lot pour l’essayer.

The Division Resurgence arrivera sur les téléphones portables à l’automne, bien que vous puissiez d’abord essayer sa version bêta fermée, qui est divisée en deux lots

Ces derniers jours dans le domaine du jeu vidéo ont été marqués par des événements de différentes sociétés et d’autres qui ont réuni plusieurs d’entre elles. Quoi qu’il en soit, celui qui nous concerne dans ce post est l’Ubisoft Forward, l’événement de la société française qui nous a laissé des nouvelles sur plusieurs de ses jeux, parmi lesquels il y avait autre chose pour les téléphones mobiles. Dans ce cas, en plus de l’annonce de la bêta fermée d’Assassin’s Creed Codename Jade, Ubisoft a offert des nouvelles sur la proposition de The Division pour les appareils mobiles.

Le titre en question s’appelle The Division Resurgence et, dans Ubisoft Forward susmentionné, il a été annoncé qu’il arrivera sur Android et iOS à l’automne de cette année, bien qu’il n’y ait toujours pas de date précise confirmée. Cependant, ce qui a été révélé, ce sont les dates des nouvelles périodes bêta qui seront disponibles très prochainement dans certains pays, en fait, vous pouvez déjà vous inscrire et tenter votre chance. De même, il a été confirmé que les utilisateurs qui se préinscrivent pourront déjà recevoir des récompenses dans le titre lui-même lorsqu’il sera disponible.

The Division Resurgence : Ce sont les dates de la bêta fermée et comment vous pouvez l’opter

Toutes ces annonces de The Division Resurgence ont été accompagnées d’une nouvelle bande-annonce pour le jeu mobile à venir cet automne. Ce jeu de tir RPG à la troisième personne est gratuit pour Android et iOS et nous emmènera dans un monde ouvert où nous pourrons profiter d’une expérience The Division, avec tout ce qui caractérise ses premier et deuxième volets de la saga, mais pour les téléphones mobiles et avec un indépendant intrigue, et avec beaucoup d’action et d’exploration.

Désormais, vous pouvez vérifier tout cela par vous-même depuis vos smartphones lors de son lancement ou même avant, au cas où vous auriez accès à la version bêta fermée disponible dans certaines régions. En tant que nouveauté intéressante sur les bêtas fermées pour les jeux mobiles, il convient de mentionner que cela est également disponible sur les appareils Apple, ce qui n’est pas habituel. Quoi qu’il en soit, les plus chanceux peuvent déjà tenter le titre, puisqu’à partir d’aujourd’hui, 13 juin, jusqu’au 24 juillet, vous pouvez participer aux tests régionaux, qui sont disponibles en Australie, au Chili, au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas, en Norvège, Philippines, France et Suède.

Préparez-vous au combat en lisant toutes les informations clés dont vous aurez besoin pour la bêta régionale dans l’article de blog dédié ici : https://t.co/OSQrbijb7V Comment vous préparez-vous pour #TheDivisionResurgence ? pic.twitter.com/r9UJhImGI1 – La résurgence de la division (@TheDivMobile) 12 juin 2023

En revanche, ne vous inquiétez pas si vous êtes en retard pour ce premier lot de la bêta fermée, puisqu’il y a un deuxième lot qui aura lieu entre le 8 août et le 19 septembre. Les personnes intéressées peuvent se rendre sur le Google Play Store, sur ce lien pour les utilisateurs d’iOS ou sur le site Web du jeu pour s’inscrire et attendre qu’ils vous donnent accès à ces tests, ce que vous saurez lorsque vous recevrez une invitation à participer. De plus, si vous avez déjà essayé les tests précédents, vous pouvez accéder à la version bêta fermée actuelle de The Division Resurgence.

Dans cette nouvelle session de test de The Division Resurgence, vous trouverez plus de missions principales, d’activités et un nouveau spécialiste. Avec ces périodes de bêta fermées, les responsables cherchent à recueillir tous les retours qu’ils peuvent recevoir des joueurs et ainsi pouvoir proposer une expérience finale au niveau attendu pour un jeu de la franchise Ubisoft.

