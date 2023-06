Bon marché, réussi et mis à jour: MIUI 14 commence à arriver sur le Xiaomi Redmi 10C

Le Xiaomi Redmi 10C reçoit déjà la mise à jour vers MIIUI 14 avec Android 13 avec la version de firmware V14.0.2.0.TGEMIXM.

Le Xiaomi Redmi 10C est déjà mis à jour vers MIUI 14

Sans hâte, mais sans pause, MIUI 14 et Android 13 atteignent le vaste catalogue de téléphones mobiles de Xiaomi, y compris les smartphones des sociétés Redmi et POCO. Le géant chinois a commencé à déployer cette mise à jour en début d’année et sort actuellement la dernière version d’Android et de MIUI sur les terminaux les moins chers de sa marque Redmi.

Ainsi, après avoir mis à jour le Xiaomi Redmi Note 11, son best-seller de 2022, maintenant, comme l’a confirmé XiaomiUI, le géant chinois a commencé à déployer la mise à jour vers MIUI 14 et Android 13 dans l’un de ses téléphones les moins chers de l’année dernière. , le Xiaomi Redmi 10C.

Tous les Xiaomi Redmi 10C recevront MIUI 14 et Android 13 plus tard ce mois-ci

Malgré le fait que Xiaomi a déjà commencé à publier la mise à jour de MIUI 14 avec Android 13 sur Redmi 10C avec la version de firmware V14.0.2.0.TGEMIXM, cette nouvelle version logicielle ne devrait pas atteindre la grande majorité des modèles de ce smartphone. jusqu’à fin juin.

Cette nouvelle mise à jour de MIUI 14 apportera une série de nouvelles fonctionnalités intéressantes au Redmi 10C, telles qu’une interface utilisateur remaniée qui comprend de nouvelles animations, de nouveaux effets de transition et une navigation plus fluide.

En ce sens, il convient de noter que, grâce à ce nouveau logiciel, le Redmi 10C aura plus d’options de personnalisation, puisqu’il recevra de nouveaux thèmes, icônes et fonds d’écran pour personnaliser l’écran d’accueil mobile à votre guise.

Mais cette nouvelle version de MIUI n’inclut pas seulement des changements esthétiques, car elle inclut également des améliorations des performances générales de l’appareil et optimise l’ensemble du système.

Ainsi, par exemple, MIUI 14 améliore la gestion des applications en arrière-plan et la compatibilité avec tous les types d’applications et réduit la consommation de la batterie sur le Redmi 10C.

