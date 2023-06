Nothing Phone (2) a une date de lancement officielle

À en juger par les teasers précédents de Nothing, il était évident que Carl Pei lancerait bientôt le Nothing Phone (2). Pour être exact, beaucoup d’entre nous prévoyaient que l’appareil atterrirait le mois prochain. Eh bien, la dernière annonce de Nothing vient de le confirmer. Il est en effet lancé le mois prochain.

Si vous cherchez une date exacte, l’annonce officielle indique que Nothing Phone (2) sera lancement le 11 juillet. C’est juste un jour avant le premier anniversaire du Nothing Phone (1). Sur la note de Phone (1), le prochain appareil sera cette fois lancé aux États-Unis. Ainsi, il sera accessible à plus de marchés que la dernière fois.

Caractéristiques confirmées du téléphone Nothing (2)

Si vous avez manqué notre couverture précédente du Nothing Phone (2), vous vous demandez peut-être à quoi vous attendre du prochain appareil. Eh bien, le PDG de Nothing, Carl Pei, a partagé certaines caractéristiques pour le prochain appareil à travers des teasers et des interviews précédents.

Tout d’abord, le Nothing Phone (2) comportera Snapdragon 8+ Gen 1. Carl Pei l’a choisi plutôt que Snapdragon 8 Gen 2 en raison de la stabilité et de l’optimisation du processeur à ce stade. Carl a également mentionné que l’appareil contiendrait une batterie légèrement plus grande que son prédécesseur.

Il aura une capacité de 4 700 mAh, ce qui devrait offrir une meilleure autonomie que le Phone (1). De plus, le Phone (2) tournera sous Nothing OS 2.0, qui, selon la marque, offrira une refonte importante par rapport à Nothing OS 1. Cela laisse penser que la marque ne fera pas de compromis en termes d’expérience logicielle.

Cela dit, aucune information sur les prix n’est disponible pour le Nothing Phone (2). Cependant, il convient de noter que Nothing Phone (1) a été lancé à 399 $. Et Carl Pei a mentionné que le prochain appareil sera très compétitif. Ainsi, le prix pourrait être inférieur à celui des produits phares actuels. Mais il faudra attendre le 11 juillet pour voir si c’est réellement le cas ou non.

