Les 11 mobiles OPPO qui recevront la mise à jour vers Android 14

OPPO a publié sa liste de smartphones qui recevront la mise à jour vers Android 14.

Le dos de l’OPPO Find X5 en noir / Image :

Petit à petit, de plus en plus de marques décident de dévoiler lesquels de leurs smartphones vont recevoir la mise à jour vers Android 14. La nouvelle version du système d’exploitation de Google est déjà en route, et en plus des terminaux de la série Pixel, le Mobile des téléphones d’autres fabricants se préparent également à recevoir la mise à jour, y compris des modèles de marques telles que OPPO.

Le géant chinois a été le dernier à rejoindre la tendance consistant à publier une liste d’appareils éligibles pour recevoir la mise à jour. Cette liste est composée d’un total de 11 modèles différents et a été partagée par le portail d’actualités DroidApp.

Avez-vous l’un de ces mobiles OPPO? Vous pouvez profiter de toutes les nouveautés d’Android 14

La liste en question est composée d’un total de onze modèles, tous lancés sur le marché au cours des trois dernières années. Nous pouvons trouver à la fois des appareils de milieu de gamme des séries OPPO Reno et OPPO A, ainsi que les modèles phares de la série OPPO Find X. Ils peuvent être vus ci-dessous :

Il est nécessaire de mentionner que cette liste ne comprend que les modèles lancés en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg, et il n’est pas clair si la liste correspondant à d’autres régions européennes pourrait varier. Aux modèles indiqués, il convient d’ajouter d’autres tels que le Find X6 et le Find X6 Pro, qui recevront également la mise à jour, mais n’apparaissent pas car ils n’ont pas été commercialisés sur le territoire européen. D’autre part, OPPO n’a pas encore révélé la date d’arrivée estimée de la mise à jour, bien que nous devions probablement attendre la fin de l’année pour voir les premiers appareils mis à jour-

Avec vivo, OPPO est la deuxième société appartenant au conglomérat BBK Electronics à confirmer lequel de ses smartphones recevra la mise à jour vers Android 14. Il ne reste plus qu’à attendre que OnePlus et realme suivent les mêmes étapes.

