Ce sont les téléphones Android les plus puissants que vous puissiez acheter en ce moment

AnTuTu a mis à jour son classement des smartphones Android les plus puissants du marché. Encore une fois, les mobiles chinois conservent les premières places.

Le OnePlus 11 est l’un des smartphones les plus puissants du marché à l’heure actuelle

Une fois de plus, les gens d’AnTuTu ont publié la liste des smartphones les plus puissants disponibles sur le marché. Et encore une fois, la liste est à nouveau dominée par les mobiles de marques chinoises, puisqu’ils occupent chacune et chacune des dix positions du top publié par la firme spécialisée dans les speed tests.

A cette occasion, trois modèles du conglomérat BBK Electronics se retrouvent avec le podium correspondant au mois de mai. Il convient toutefois de mentionner que cette liste ne comprend que les appareils vendus sur le marché chinois et n’inclut pas ceux vendus dans le monde.

L’iQOO Neo8 Pro est le smartphone le plus puissant en mai 2023

Pour la première fois depuis plusieurs mois, un smartphone doté d’un processeur MediaTek a réussi à atteindre la première place du classement. Il s’agit de l’iQOO Neo8 Pro, un appareil équipé du nouveau cerveau MediaTek Dimensity 9200+, la puce la plus avancée de la société spécialisée dans la conception de semi-conducteurs à ce jour.

Avec un score moyen d’un million trois cent cinquante-huit mille points, il laisse le deuxième modèle plusieurs milliers de points en dessous. Il s’agit du OnePlus 11, soutenu par le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

En troisième position se trouve un modèle que l’on ne verra pas dans cette partie du monde, mais qui partage plusieurs fonctionnalités avec le OnePlus 11 : l’OPPO Find X6 Pro, suivi de près par l’iQOO 11 Pro et le Nubia RedMagic 8 Pro.

Un smartphone pliable comme le vivo X Fold2 se faufile en sixième position du classement, suivi par le très puissant vivo X90 Pro+ et le Xiaomi 13 Ultra. Dans les deux dernières positions on retrouve les iQOO 11 et Meizu 20 Pro, deux autres modèles qui ne quitteront pas la Chine… du moins à court terme.

