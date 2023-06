Ultimatum à Apple et Tesla : une entreprise de données ne veut pas stopper le développement de l’IA

Cette entreprise de données ne veut pas arrêter le développement de l’IA.

L’IA a la communauté technologique totalement divisée

Les IA divisent le monde de la technologie. Certaines firmes comme Tesla ou Apple veulent stopper temporairement leur développement en raison d’une prétendue crainte de ce que ces technologies sont capables de faire si elles ne sont pas correctement stoppées. En même temps, il y a beaucoup de peur sociale et on a déjà beaucoup parlé des métiers qui vont disparaître à cause du développement de l’intelligence artificielle dans le futur. En fait, Bill Gates lui-même l’a récemment prédit.

Maintenant, une entreprise de données est claire sur le fait que le développement de l’IA ne doit pas être arrêté, car cela pourrait être fatal et a lancé une critique sérieuse des entreprises qui refusent d’avancer, comme Apple et Tesla.

Palantir attaque Apple et Tesla

Alex Karp est le PDG de Palantir, une société d’analyse de données qui vend ses logiciels à de nombreux gouvernements de la planète. Contrairement à d’autres entreprises comme Apple ou Tesla, il souhaite que l’IA continue de proliférer de manière remarquable et cela l’a amené à affronter ouvertement les grands noms de l’industrie technologique, tels que Steve Wozniak (fondateur d’Apple et génie technologique), Tim Cook ou encore Elon Musk. Ils ont signé une lettre dans laquelle ils demandaient que le développement des IA soit suspendu en raison du plus grand modèle actuel sur le marché, le GPT-4.

Dans ses mots :

Ceux qui demandent une pause le font parce qu’ils n’ont pas de produit.

C’est une belle fléchette chez Apple, une entreprise qui ne veut pas entendre parler d’IA et n’en a même pas parlé à la WWDC 2023, quelque chose de très remarquable si l’on tient compte du fait que l’entreprise est généralement à la pointe de toutes les technologies. C’est aussi un message clair à Elon Musk, puisque dès qu’il en a eu l’occasion, il s’est mis à développer sa propre IA.

En tout cas, l’intérêt principal de Karp pour le développement des IA est politique et militaire, comme on dit sur CNBC, puisque cette société serait très intéressée par les questions militaires. Par ailleurs, ils souhaitent que les États-Unis continuent de dominer le secteur, afin d’empêcher les rivaux commerciaux et militaires du pays de prendre la tête.

Selon Alex Karp, le PDG de Palantir :

Abandonner l’enquête permet simplement à n’importe quel pays du monde de relever le défi. Surtout nos adversaires, qui ne peuvent pas se permettre d’avoir cet avantage. Et voilà, la course est lancée. La seule question est de savoir si nous restons en tête ou si nous perdons la tête.

Avec ses ennemis, il entend ceux des États-Unis, un pays qui est dans une guerre commerciale acharnée avec la Chine, un pays qui bat déjà les États-Unis en termes d’IA. Dans le même temps, il fait également allusion au conflit en Ukraine, puisque Karp a permis à l’Ukraine d’utiliser ses technologies contre la Russie. En principe, cela a fondamentalement contribué à rendre l’artillerie du pays beaucoup plus précise que celle de son rival.

Palantir est une entreprise qui vend des logiciels aux entreprises privées et aux gouvernements pour analyser de grandes quantités de données.

