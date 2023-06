L’ordinateur est un vélo pour l’esprit, et Vision Pro est le Peloton

Dans un épisode récent du podcast Prof G de Scott Galloway, l’animateur explique pourquoi Vision Pro sera un échec net pour la société.

En bref, le temps passé à utiliser Vision Pro est du temps passé à ne pas s’engager auprès de votre communauté. Allez au bureau, allez à l’épicerie, allez au concert, allez à la gym. Je suis très sensible à ce domaine de réflexion. En tant que travailleur à distance et parent célibataire d’enfants de cinq et dix ans, l’occasion de rencontrer de nouvelles personnes n’est plus ce qu’elle était. Une publicité pour Peloton a suivi le segment. Hein. De toute façon…

Vision Pro a le potentiel de nous connecter de nouvelles façons, mais le risque d’aggraver l’épidémie de solitude avec l’utilisation massive de la réalité virtuelle est également présent.

Autocollant choc au-delà des attentes

L’idiome sticker choc, inventé aux États-Unis dans les années 1980, fait référence au sentiment de dégoût ou de peur ressenti en apprenant le prix d’un produit.

Je sais que je l’ai ressenti quand nous avons appris que l’Apple Watch Edition coûterait jusqu’à 18 000 $. C’est un sentiment que j’ai ressenti quand j’étais enfant lorsque j’ai réalisé à quel point l’univers était incompréhensiblement grand, basé uniquement sur mon incapacité à compter les étoiles dans le ciel. C’était l’Alabama rural avec zéro pollution lumineuse; il y avait beaucoup d’étoiles.

Si vous avez suivi les reportages autour de Vision Pro avant l’annonce officielle, vous vous attendiez probablement à ce que le casque coûte plus de 3 000 $. Il y a même eu un moment où le prix de 3 000 $ a été discuté comme étant une sorte de matériel de développement d’applications et non un produit de consommation réel. Il sera certainement utilisé de cette façon pour certains, mais ce n’était pas le pitch.

Au lieu de cela, Apple a fait le truc de l’iPad et est allé avec un prix de 500 $ à partir de la rumeur. Dans le cas de l’iPad, la presse s’attendait à ce que la tablette démarre à 999 $. Apple a séduit tout le monde quand il a commencé à 499 $. Vision Pro fait la même chose – juste dans la direction opposée.

Le casque commence à 3 499 $, et c’est avant de tenir compte de la taxe de vente (~ 280 $) et des verres correcteurs (supposons ~ 220 $), si nécessaire. C’est un joli 500 $.

Sérieusement, j’envisage un GoFundMe pour 4 000 $ pour couvrir le coût de l’évaluation de Vision Pro. Je plaisante, peut-être. Mais comme le nombre d’étoiles dans le ciel, le choc initial de l’sticker rend le prix astronomique.

En avoir pour son argent

Un MacBook à 1 200 $ et une facture Internet de 1 200 $/an me permettent de gagner ma vie. Vision Pro semble être un excellent moyen d’étendre un MacBook au-delà de sa capacité d’écran. C’est l’utilisation quotidienne la plus fréquente que je prédis pour moi. Ça et regarder des films.

Pourtant, il est difficile de justifier un achat de bonne foi qui vaut un quart d’année de loyer et qui pourrait vieillir aussi bien que l’Apple Watch de première génération. Certes, Vision Pro dispose d’un processeur Mac super performant à l’intérieur tandis que l’Apple Watch d’origine a testé les limites de l’informatique miniaturisée.

Pourtant, j’ai le sentiment que nous devrions considérer Vision Pro davantage comme un iPad avec un processeur M2 et non comme un MacBook avec un processeur M2. Si vous préférez l’iPad au Mac, vous détesterez cette comparaison. Si vous vous sentez paralysé par l’iPad et que vous vous épanouissez sur le Mac, vous comprendrez.

Considérant la valeur n’est guère un coup contre Vision Pro et ce qu’il fera en tant que produit.

Je pense que la durée de vie de la batterie de 2 heures et l’apparente incapacité à échanger les batteries sans éteindre Vision Pro seront la critique de signature dans les critiques l’année prochaine, mais nous serons peut-être surpris et ravis quand il arrivera au début de 2024.

Quatre mille n’est que le coût littéral de Vision Pro. Mais si vous supprimez le prix, peut-être avec une version bas de gamme, il peut toujours y avoir un prix sur la santé mentale que nous devons prendre en compte.

Personne ne s’est inquiété du « temps d’écran » en 2007

Lorsque l’iPhone original a été lancé en 2007, les chroniqueurs techniques ne se sont pas demandé quels effets négatifs un appareil mobile universel pourrait créer dans nos vies. Onze ans plus tard, Apple a lancé une fonctionnalité appelée Screen Time pour aider les clients à surveiller l’omniprésence des appareils – et servir de réponse à la pression en faveur de la responsabilité vis-à-vis de la dépendance numérique.

Les choses sont différentes maintenant. Nous savons à quel point les écrans peuvent être addictifs pour les enfants et les adultes. Nous avons vécu la pandémie de COVID-19 et l’isolement qu’elle a entraîné. Même avant COVID, nous recherchions des moments où nous pouvions nous sentir plus présents et moins divisés entre les mondes.

Le Surgeon General des États-Unis a même publié un rapport de 82 pages sur l’épidémie de solitude et d’isolement. C’est un vrai problème apporté par la société moderne et la technologie.

Un projecteur palmaire dans la poche d’un t-shirt ne semble guère être une solution pratique. (Parfois, les startups furtives des vétérans d’Apple finissent par être des cibles d’acquisition ennuyeuses qui finissent par s’évaporer.)

Plus d’agence dans l’utilisation de l’appareil et dire oui aux expériences en personne aide.

Virtuel contre réalité

J’ai du mal à entretenir des relations à distance. Qu’il s’agisse d’amis ou de famille, je vois des rendements décroissants lorsque j’investis dans des relations qui se font principalement par téléphone. Le temps réellement passé ensemble fournit beaucoup plus de piste pendant combien de temps je suis prêt à maintenir une connexion.

Je crains que cela ne fasse de moi un imbécile et un mauvais ami, mais j’accepte que c’est comme ça que je suis câblé. J’ai besoin d’une interaction en personne pour rester engagé. Le temps passé à ne pas servir les interactions en personne semble être une opportunité perdue. C’est pourquoi je ne trouve de plaisir qu’à jouer à des jeux vidéo avec mes enfants. Si un casque Vision Pro tombait sur mes genoux, je crains que cela ne provoque ce même sentiment après l’excitation initiale d’explorer une nouvelle plate-forme.

Mes souvenirs préférés sont des expériences en personne partagées avec d’autres personnes.

Jalons avec mes enfants. Emmener ma famille à des matchs de la NFL et encourager des inconnus autour de moi. Assister à des matchs de la NBA avec des amis après avoir partagé un repas et presque oublié de partir à temps pour un pourboire. Aller à des concerts avec d’anciens partenaires et être entouré d’étrangers dont je sais qu’ils aiment quelque chose que j’aime. Courir des courses de 10 km et des semi-marathons avec des centaines d’autres coureurs qui me motivent à continuer.

Les souvenirs d’expériences numériques sont presque impossibles à mémoriser pour moi. Pourtant, je peux prévoir un avenir où je préfère assister à des concerts virtuels et à des événements sportifs parce que c’est juste plus facile. Peut-être même pour se sentir mieux d’avoir acheté le casque après l’test initial. Dans le passé, j’étais prêt à sauter à travers des cerceaux pour organiser le voyage, l’hébergement et la garde d’enfants pour aller dans des endroits qui finissent par favoriser des moments magiques. Le coût de Vision Pro pourrait être que nous sommes moins disposés à faire en sorte que quelque chose qui semble impossible se produise réellement.

L’évasion n’est pas nouvelle

La réalité mixte ne crée guère de nouvelles expériences. Au lieu de cela, il crée des versions plus convaincantes des expériences que nous recherchons déjà. Nous voulons être divertis et engagés par le cinéma. Nous voulons nous sentir sur la même longueur d’onde avec les autres à travers les médias sociaux.

Un vélo stationnaire Peloton avec un instructeur vidéo en direct et une centaine d’autres coureurs en compétition depuis chez eux n’est pas sans rappeler Vision Pro. Vous êtes encouragé à rester sur place, ce qui réduit les opportunités de rencontrer votre futur partenaire ou un nouvel ami qui fréquente le même gymnase.

En même temps, vous pouvez améliorer votre santé cardiaque d’une manière à laquelle vous n’auriez pas pris le temps autrement. Gardez simplement à l’esprit l’impact que la solitude peut avoir sur la santé physique à long terme.

Et il existe d’innombrables façons d’être moins engagé dans nos communautés.

Se faire livrer des courses réduit la possibilité de faire l’expérience de la gentillesse d’un étranger ou de répandre soi-même la gentillesse. Parfois, c’est un compliment de quelqu’un que nous ne connaissons pas qui fait votre journée ou votre semaine. Je peux faire du café à la maison, mais mon Keurig ne va pas me dire qu’il aime mes tatouages ​​comme le fait toujours le barista. Des moments de connexion comme ceux-ci sont plus difficiles à trouver isolément, mais pas impossibles grâce à Internet.

Un absolutiste protestant contre l’idée même de Vision Pro en faveur de l’interaction communautaire devrait envisager de jeter la télévision et d’abandonner Internet. Abandonnez la lecture de livres et liez-vous plutôt d’amitié avec le conteur. Certes, j’aime le son, mais ce n’est pas pratique et ne s’adapte pas facilement.

Au lieu de cela, nous recherchons l’équilibre.

Les plateformes de médias sociaux contribuent à la dépression. La solution recommandée, cependant, est de modérer le temps passé sur les réseaux sociaux. L’élimination totale de l’utilisation des médias sociaux peut contribuer à l’isolement et au sentiment d’être moins engagé dans une communauté.

Avec Vision Pro, Apple semble marcher sur une corde raide avec ce qu’il dit et ne dit pas. Ce n’est pas de la réalité augmentée ou de la réalité virtuelle, c’est de l’informatique spatiale. Vous n’utilisez pas un avatar comme représentant numérique, c’est votre Persona. Vous n’inondez pas votre vision avec un flux vidéo de la forêt, vous êtes dans une expérience. Trouver un équilibre dans la commercialisation de Vision Pro semble aussi difficile que de trouver un équilibre dans l’utilisation de Vision Pro.

Peut-être qu’en fin de compte, le coût de Vision Pro sur la santé mentale dépend de nous. Discuter des stratégies saines tôt avant que «l’informatique spatiale» ne nous sorte plus régulièrement de notre réalité ne peut qu’aider.

Qu’on le veuille ou non, il y a de fortes chances que Vision Pro ouvre la voie à un avenir de produits comme celui-ci (et non les casques équivalents à la console de jeu Nintendo-esque sur le marché aujourd’hui). Être conscient de la façon dont l’utilisation de la réalité virtuelle affecte le développement de nos enfants et notre propre santé mentale est primordial.

Malgré un barrage routier d’une étiquette de prix, Vision Pro n’est plus que probablement le début d’une nouvelle plate-forme qui définira le reste de cette décennie. Le choix d’une autonomie de deux heures ou d’être ancré à un adaptateur secteur s’estompera avec l’évolution de la technologie. Le matériel ressemblera davantage à des bijoux et moins à de la science-fiction au cours de la décennie.

Retour sur le professeur et son baissier sans égal pour Vision Pro. « Je crois que le Vision Pro restera dans les mémoires comme un Néandertalien, une impasse évolutive – une espèce expérimentale lourde et à sourcils épais destinée à l’extinction », écrit Scott Galloway.

Steve Jobs a également fait référence au développement évolutif pour décrire le potentiel de l’informatique de manière plus générale. « Je pense que l’une des choses qui nous sépare vraiment des grands primates est que nous sommes des constructeurs d’outils », a déclaré Jobs.

« J’ai lu une étude qui mesurait l’efficacité de la locomotion pour diverses espèces de la planète. Le condor a utilisé le moins d’énergie pour se déplacer d’un kilomètre. Et, les humains sont arrivés avec une performance plutôt peu impressionnante, à environ un tiers de la liste. Ce n’était pas trop fier de montrer la couronne de la création », a poursuivi Jobs.

« Donc, ça n’avait pas l’air si bon. Mais, alors quelqu’un de Scientific American a eu la perspicacité de tester l’efficacité de la locomotion pour un homme à vélo. Et, un homme à vélo, un humain à vélo, a fait exploser le condor, complètement au-dessus des palmarès », a expliqué Jobs.

« Et c’est ce qu’est un ordinateur pour moi. Ce qu’est un ordinateur pour moi, c’est l’outil le plus remarquable que nous ayons jamais inventé, et c’est l’équivalent d’un vélo pour nos esprits.

En prolongeant la métaphore, Vision Pro peut être l’équivalent d’un vélo stationnaire Peloton pour nos esprits. Cela nous emmènera dans des endroits sans quitter le confort (et les limites) de nos maisons – nous devons juste nous rappeler de quitter la maison et de participer également à la communauté.

