La NASA vous permet d’envoyer un message dans l’espace : vous pouvez donc participer à cette curieuse initiative

La NASA cherche à réaliser un projet participatif auquel nous pouvons tous nous associer.

La science spatiale veut s’appuyer sur l’ensemble de son public

La NASA est généralement très collaborative et permet aux fans de l’espace lointain d’en savoir beaucoup sur leurs plans. Ils partagent même souvent des fonds d’écran James Webb afin que nous puissions décorer nos téléphones portables avec le style de l’agence. Désormais, nous pouvons également voyager dans l’espace d’une manière tout à fait unique sans avoir à utiliser son application pour les astronautes.

Enregistrez votre nom sur le satellite spatial de la NASA

La NASA a voulu faire participer tout le monde à son prochain projet qui sera lancé en octobre 2024. L’objectif est de visiter Jupiter, mais la mission aura les noms de toutes les personnes qui participent enregistrées sur le satellite qui se rendra sur la planète lointaine . C’est une proposition très intéressante qui nous permettra de nous sentir partie prenante de la mission de la NASA. De plus, sa réalisation est très simple.

Vous aimez l’espace mais vous ne voulez pas parcourir 2 milliards de kilomètres ? D’accord, laissez votre nom gravé sur notre vaisseau spatial.

Le faire est totalement gratuit et nous permettra de laisser notre nom gravé sur le vaisseau spatial qui va se rendre à Jupiter. La procédure est la suivante :

Entrez go.nasa.gov et cela vous permettra

À l’intérieur, nous trouverons un poème qui peut également être lu en français.

Il nous demandera de mettre nos noms et prénoms.

Une fois cela fait, cela nous amènera à un processus d’inscription dans lequel nous n’aurons qu’à mettre notre email et le pays auquel nous appartenons.

On frappait ensuite et tout serait prêt pour que notre nom apparaisse gravé sur le « Europa Clipper ».

Une fois le processus terminé, ceci apparaîtra :

Accompagnant nos noms, il y aura un poème intitulé « Praise the Mystery » de l’écrivain américain Ada Limón. De la NASA, ils ont voulu donner une aura que nous envoyons vraiment un message dans une bouteille à l’espace. L’objectif est d’envoyer un message à notre système solaire, même si nous sommes vraiment seuls dedans. Comme si nous étions des naufragés échoués dans un petit point bleu au milieu du néant absolu.

Le satellite spatial « Europa Clipper » se rendra à Jupiter en octobre 2024 dans le but d’en découvrir plus sur la plus grande planète de notre système solaire. Bien sûr, il faudra être patient pour voir notre nom sur Jupiter puisque le satellite ne devrait pas atteindre son objectif avant l’an 2030. Le voyage est à plus de 2 897 millions de kilomètres, il n’est donc pas surprenant que cela ait pris si longtemps pour atteindre son but. Pendant ce temps, « l’Europa Clipper voyagera à travers notre système jusqu’à ce qu’il atteigne son objectif cyclopéen, moment auquel il commencera à collecter des données sur la planète et augmentera considérablement toutes nos connaissances à son sujet.

L’objectif d' »Europa Clipper » n’est pas directement sur Jupiter, mais sur l’un de ses satellites, le plus intéressant de tous. On pense que le satellite Europa pourrait héberger la vie dans le futur, ils ont donc décidé de l’explorer plus en détail en envoyant un satellite en orbite autour de lui.

