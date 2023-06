Le Nothing Phone (2) a déjà une date de présentation officielle

On sait déjà quand sera présenté l’un des smartphones les plus attendus de l’année 2023.

Le design supposé du Nothing Phone (2), selon les derniers rendus divulgués

Allez marquer la date du 11 juillet sur votre calendrier, car ce sera le jour où nous pourrons enfin tout savoir sur le deuxième smartphone Nothing. La firme londonienne a confirmé aujourd’hui la date et l’heure de son prochain grand événement, au cours duquel l’un des produits les plus attendus de cette année 2023 sera dévoilé.

Comme l’année dernière avec la présentation du Nothing Phone (1), l’événement sera retransmis sur Internet et annoncera la nouvelle génération du smartphone phare de l’entreprise.

Le deuxième smartphone de Nothing sera présenté le 11 juillet

Comme l’entreprise elle-même l’a confirmé dans son annonce, le Nothing Phone (2) sera présenté le 11 juillet, lors d’un événement qui pourra être suivi à partir de 17h00, heure espagnole. L’événement sera diffusé sur le site de Nothing.

En plus de dévoiler la date de présentation, la marque a profité de l’annonce pour nous montrer la nouvelle interface lumineuse « Glyphe » au dos de l’appareil, légèrement modifiée par rapport à la génération précédente de la série mobile de la marque.

Nous savons déjà sur le Nothing Phone (2) qu’il s’agira d’un smartphone destiné à un segment plus « premium » du marché, en équipant un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, un système de caméra plus avancé et quelques changements esthétiques importants, comme un format légèrement plus petit, plus arrondi et moins droit que dans la génération précédente. De même, comme nous l’a confirmé le co-fondateur de la marque, David Sanmartín, dans une interview exclusive, ils ont tout mis en œuvre pour que « l’intérieur du Phone (2) soit tout simplement incroyable au niveau de l’ingénierie et du design ».

