Le HONOR 90 Lite est un nouveau smartphone abordable avec un design élégant et un appareil photo de 100 mégapixels

Le HONOR 90 Lite est le nouveau smartphone abordable de la marque chinoise.

Le dos du HONOR 90 Lite de couleur bleue

Quelques jours seulement après avoir présenté au monde sa nouvelle série HONOR 90, la marque chinoise en a profité pour faire connaître le modèle le moins cher de la famille, le HONOR 90 Lite. A cette occasion, oui, l’appareil a été présenté directement au marché européen, et nous n’aurons pas à attendre son arrivée comme cela arrivera avec les deux autres modèles de la saga.

Le HONOR 90 Lite est un smartphone abordable axé sur le segment de milieu de gamme, qui se distingue par un design très soigné et un système de caméra dirigé par un capteur de résolution de 100 mégapixels.

HONOR 90 Lite, toutes les infos

HONOR 90 Lite Caractéristiques Dimensions 162,9 x 74,5 x 7,48 mm

179 grammes Filtrer Écran LCD LTPS de 6,7 pouces, résolution Full HD+ (2388 x 1080 pixels), taux de rafraîchissement de 90 Hz Processeur MediaTek Dimension 6020 RAM 8 Go Système opératif MagicOS 7.1 basé sur Android 13 Stockage 256 Go appareils photo arrière:

100 Mpx principal

Ultra grand angle 5MP

Macro 2MP

frontale:

16MP Batterie 4500mAh

Charge rapide de 22,5 W Autres Lecteur d’empreintes digitales latéral, USB 2.0 Type C, double SIM connectivité NFC, 5G, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

Le HONOR 90 Lite a un design soigné, qui présente un dos complètement plat avec une finition mate, où se trouve le module double caméra, composé d’un capteur principal de 100 mégapixels avec une résolution et une ouverture ƒ/1.9.

Derrière les deux autres objectifs, nous trouvons deux caméras, 5 et 2 mégapixels pour les prises de vue ultra grand angle et macro respectivement.

Sa face avant est occupée par un grand écran LCD de 6,7 pouces, qui se distingue par être entouré de marges très étroites le long de ses quatre côtés. L’écran est complètement plat et a une résolution Full HD, en plus d’être capable de se rafraîchir à une fréquence de 90 Hz. Il est également compatible avec le système d’adaptation automatique basé sur les rythmes circadiens que nous avons déjà vu dans des modèles tels que le HONOR Magic5 Pro.

Son processeur est le MediaTek Dimensity 6020, une puce que nous n’avons jusqu’à présent vue que dans d’autres modèles de HONOR lui-même et dans certains autres terminaux realme. Il est livré avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, le tout soutenu par une batterie d’une capacité de 4 500 mAh avec prise en charge d’une charge rapide de 22,5 W. Son système d’exploitation est MagicOS 7.1 basé sur Android 13.

Prix ​​​​HONOR 90 Lite et où l’acheter

Le HONOR 9 0 Lite apparaît déjà sur le site officiel de la marque en France, mais son prix n’a pas encore été révélé. Il pourra être acheté à partir du 20 juin via la boutique HONOR, et le premier à s’en procurer pourra bénéficier d’un code de réduction de 70 euros.

