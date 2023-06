Pouvez-vous passer de watchOS 10 Beta à watchOS 9 ?

Lors de l’événement très attendu de la semaine dernière, Apple a fait plusieurs annonces passionnantes. Il ne fait aucun doute que le tout premier casque VR d’Apple, l’Apple Vision Pro, a attiré toute l’attention. Cependant, il convient de noter qu’Apple a également fait des annonces importantes concernant les nouveaux modèles de Mac et les systèmes d’exploitation à venir pour ses différents produits.

Apple a présenté une mise à niveau importante pour l’Apple Watch, watchOS 10. Le titan de la technologie a repensé le fonctionnement des applications sur la montre, apportant une nouvelle pile intelligente, deux cadrans de montre, des fonctionnalités de santé, etc. La mise à jour est déjà disponible pour les testeurs, elle est sortie la semaine dernière et les utilisateurs enthousiastes ont installé le nouveau logiciel le jour même ou le lendemain.

De toute évidence, l’expérience utilisateur sur la première version bêta des développeurs n’est pas excellente, vous remarquerez peut-être des saccades lors de l’ouverture de la nouvelle Smart Stack. Dans mon cas, la batterie de secours diminue considérablement par rapport à la version stable de watchOS 9.x. Si vous avez installé la version bêta de watchOS 10 sur votre Apple Watch et que vous envisagez de la rétrograder vers watchOS 9, lisez la suite pour connaître tous les détails.

Puis-je passer de watchOS 10 à watchOS 9 ?

La réponse est non! Vous ne pouvez pas revenir à watchOS 9. Il existe un moyen pour les utilisateurs d’iPhone de rétrograder vers iOS 16, vous pouvez connecter votre iPhone à votre PC, puis le restaurer à l’aide d’iTunes ou du Finder, mais il n’y a pas de solution de contournement pour les propriétaires d’Apple Watch. Oui, vous ne pouvez pas connecter le câble magnétique à votre PC et attendre qu’iTunes apparaisse et utilise l’option de restauration. Cela ne fonctionne tout simplement pas de cette façon.

Alors, existe-t-il un autre moyen de revenir à watchOS 9 ?

Rendez-vous au centre de service Apple

Étant donné que vous ne pouvez rien faire avec votre Apple Watch, à part la mettre à jour et l’utiliser comme prévu. Vous pouvez tenter votre chance dans le centre de service Apple ou l’Apple Store le plus proche (si disponible dans votre région) et expliquer la situation. Si votre montre est sous garantie et que vous avez de la chance, vous pouvez vous attendre à ce qu’ils restaurent le logiciel de votre montre. Si votre appareil n’est plus sous garantie, ils vous factureront une somme modique pour remettre votre montre à la version précédente de watchOS.

Passer à la mise à jour de la bêta publique

Apple a publié la première version bêta publique de watchOS 10 et a promis de publier la première version bêta publique le mois prochain. Donc, si vous utilisez la version bêta du développeur, vous pouvez passer à la version bêta publique pour une meilleure expérience. Vous pouvez le faire facilement en accédant à l’application Watch sur votre iPhone > Général > Mise à jour logicielle > Mises à jour bêta > sélectionnez watchOS 10 Public Beta. Vous pouvez rester connecté avec nous pour les nouvelles de mise à jour du logiciel watchOS.

Attendez la mise à jour stable de watchOS

L’autre chose sensée que vous pouvez faire est d’attendre. Le mieux que vous puissiez faire est de mettre à jour continuellement votre Apple Watch avec des versions bêta publiques jusqu’à ce que la version stable de watchOS soit publiée. La mise à jour stable sera publiée plus tard cet automne afin que vous puissiez l’installer une fois disponible.

