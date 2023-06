Les meilleurs téléphones Motorola Dual SIM que vous pouvez acheter (2023)

Avez-vous un numéro de téléphone professionnel et un autre personnel ? Ces téléphones Motorola sont parfaits pour vous.

Si vous voulez un mobile prenant en charge deux numéros de téléphone en même temps, ces Motorola sont ceux indiqués // Image : .

Si vous utilisez deux numéros de téléphone au quotidien, l’option la plus confortable est d’opter pour un mobile Dual SIM. Ces types de smartphones permettent d’utiliser simultanément deux cartes SIM, évitant ainsi d’avoir toujours sur soi deux téléphones portables. Si vous recherchez des téléphones Dual SIM de qualité, vous les trouverez dans ce guide, car nous sélectionnons les meilleurs téléphones Motorola Dual SIM que vous pouvez actuellement acheter.

Motorola a présenté plusieurs bijoux ces derniers mois, vous trouverez donc dans ce guide des téléphones qui constituent d’excellents achats. Pour le rendre un peu plus varié et s’adapter aux différents budgets des utilisateurs, nous avons sélectionné des modèles dans différentes gammes de prix. Voyons tout d’abord ce que indique avoir un mobile Dual SIM.

Que indique avoir un mobile Dual SIM ?

Un smartphone double SIM est tout ce qui possède deux emplacements pour carte SIM. De cette manière, vous pouvez utiliser deux numéros de téléphone différents depuis le même terminal. Ceci est particulièrement intéressant pour ceux qui ont un numéro pour le travail et un autre pour le personnel, car ils éviteront d’avoir toujours sur eux deux mobiles.

Depuis un seul smartphone, vous pouvez envoyer et recevoir des appels téléphoniques de ces deux numéros différents. Lorsqu’il est temps d’oublier le monde professionnel, il suffit de débrancher cette ligne téléphonique. De plus, les nouveaux mobiles permettent désormais même aux deux cartes SIM utilisées de se connecter aux réseaux 5G.

Un autre avantage d’utiliser un mobile Double SIM est que vous pouvez utiliser la même application depuis deux comptes différents. Le meilleur exemple est WhatsApp, que vous pouvez désormais utiliser avec votre numéro personnel et également avec votre numéro d’entreprise. Sans aucun doute, si vous faites partie de ceux qui emportent toujours deux mobiles avec eux, passer à un mobile Dual SIM est une option intelligente.

Les meilleurs téléphones Motorola Dual SIM

Après avoir recommandé les meilleurs téléphones Samsung Dual SIM, il est temps de se concentrer sur le catalogue de smartphones Motorola. La plupart des smartphones de la marque ont ce double emplacement pour carte SIM dont nous parlons, même si nous allons recommander le meilleur des différentes gammes afin que le choix soit plus facile.

Motorola Edge 40 Pro

Il ne fait aucun doute que l’un des meilleurs téléphones Motorola du moment est le Motorola Edge 40 Pro.Ce smartphone est en tête du catalogue de la firme et, bien sûr, prend en charge l’utilisation simultanée de deux cartes SIM. Comme on le voit dans les spécifications du téléphone, une carte doit être une nano SIM et l’autre doit être une eSIM. Étant un mobile haut de gamme, il n’est pas surprenant qu’il ne dispose pas d’un emplacement pour carte microSD.

Chez Netcost-security.fr, nous avons pu analyser ce Motorola Edge 40 Pro et nous avons trouvé que c’était un smartphone exceptionnel. Il a un design élégant et très soigné, avec une excellente ergonomie qui le rend extrêmement confortable à utiliser. Sa face avant est occupée par un écran incurvé exceptionnel doté de la technologie AMOLED et d’un taux de rafraîchissement incroyable de 165 Hz. En fait, c’est l’un des téléphones avec le taux de rafraîchissement le plus élevé que vous puissiez choisir.

En plus d’avoir un emplacement double SIM, le Motorola Edge 40 Pro est un achat exceptionnel pour sa qualité.

Le processeur qui fonctionne à l’intérieur est le Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, vous pouvez donc vous attendre à des performances exceptionnelles, quelle que soit l’application que vous souhaitez exécuter. Nous aimons aussi beaucoup le fait qu’il dispose d’une version très propre d’Android 13. L’expérience photographique est également bonne, avec la possibilité de capturer des photos de qualité avec tous les capteurs.

Enfin, l’Edge 40 Pro est équipé d’une batterie de 4 600 mAh qui offre une autonomie dissolvante, il ne souffre pas d’atteindre la fin de journée. Par ailleurs, il prend en charge la charge rapide de 125 W, la charge sans fil de 15 W et la charge sans fil inversée. Ce Motorola Edge 40 Pro a un prix de vente conseillé de 899 euros et vous pouvez l’acheter sur Amazon, chez PcComponentes, chez Ebay, chez MediaMarkt et dans la boutique officielle de Motorola.

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 40

Si vous recherchez un Motorola haut de gamme avec double SIM moins cher que le précédent, vous devriez vous tourner vers le Motorola Edge 40. Ce terminal vous permet également d’utiliser deux numéros de téléphone en même temps, un via un carte nano SIM et une autre utilisant une eSIM. Il est disponible en une seule version de 256 Go, sans possibilité d’insérer une carte microSD.

Vous aurez raison d’acheter le Motorola Edge 40 pour d’autres raisons telles que sa conception, avec un poids de seulement 167 grammes qui en fait l’un des mobiles les plus légers du marché. Son écran AMOLED de 6,55 pouces est également de grande qualité, qui se distingue par son format incurvé et par son taux de rafraîchissement élevé de 144 hertz. Sans aucun doute, l’écran vous offrira des images de haute qualité.

À l’intérieur, le processeur MediaTek Dimensity 8020 fonctionne, ce qui garantit des performances de haut niveau pour tout type d’application. Il dispose de deux caméras à l’arrière, avec des performances exceptionnelles grâce à l’objectif de 50 mégapixels avec stabilisateur d’image optique. Il est accompagné d’un ultra grand angle de 13 mégapixels à l’arrière et d’une caméra frontale de 32 mégapixels.

La batterie du Motorola Edge 40 est de 4 400 mAh, une capacité suffisante pour terminer la journée d’autonomie. La meilleure chose est qu’il prend en charge une charge rapide de 68 W, avec chargeur inclus, et une charge sans fil de 15 W. Le terminal est disponible en une seule version de 8 Go de RAM et 256 Go avec un prix de 599 euros. Vous pouvez l’acheter dans la boutique officielle de Motorola et chez des distributeurs tels qu’Amazon, MediaMarkt et Ebay.

Motorola Edge 40

Motorola Edge 30 Neo

L’un de nos téléphones milieu de gamme préférés est le Motorola Edge 30 Neo, un pari original qui se distingue de ses rivaux par des aspects tels que le design. Il s’agit d’un téléphone double SIM, c’est-à-dire qu’il dispose de deux emplacements pour carte SIM. Les deux doivent être au format nano SIM et les deux peuvent se connecter simultanément à la 5G.

Le Motorola Edge 30 Neo a une esthétique très originale, tant pour les couleurs dans lesquelles il est disponible que pour des détails comme l’anneau lumineux qui entoure les caméras. Parmi ses points forts se trouve également l’écran OLED qui, en plus d’avoir fière allure, a une taille compacte de seulement 6,28 pouces. Par conséquent, l’Edge 30 Neo est un mobile qui peut être utilisé confortablement d’une seule main.

Le processeur qui donne vie à ce smartphone est le Qualcomm Snapdragon 695, qui offre de bonnes performances pour les tâches quotidiennes les plus courantes. Avec le Motorola Edge 30 Neo, vous pouvez accéder aux réseaux sociaux, discuter ou utiliser des applications Google comme Maps. De plus, le Snapdragon 695 vous offre également une connectivité 5G, vous pouvez naviguer à vitesse maximale. Si vous souhaitez l’utiliser pour prendre des photos, le meilleur de ses appareils photo est le principal de 64 mégapixels, il obtient de très bonnes captures.

En ce qui concerne l’autonomie, il dispose d’une batterie de 4 020 mAh qui complète la journée sans trop de problèmes. Il est compatible avec la charge rapide 68W, en un peu plus d’une demi-heure il est entièrement chargé. De plus, il prend également en charge la recharge sans fil. Ce Motorola Edge 30 Neo a un prix public conseillé de 399 euros, mais il est habituel de pouvoir l’acheter pour moins de 300 euros sur Amazon et sur PcComponentes.

Motorola Edge 30 Neo

Motorola Moto G73 5G

Parmi les meilleurs téléphones Motorola avec double SIM figure également le Motorola Moto G73 5G. Selon les données officielles du constructeur, le terminal dispose d’une double SIM hybride. Qu’est ce que ça indique? Que vous choisissiez si vous souhaitez utiliser deux nano SIM en même temps ou si vous préférez utiliser une seule nano SIM et utiliser l’autre emplacement pour étendre le stockage interne avec l’une des meilleures cartes microSD. La mémoire interne est de 256 Go, mais elle peut être étendue jusqu’à 1 To.

On parle d’un smartphone à 300 euros qui dispose d’un grand écran Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz, les images sont claires et très fluides. A l’intérieur fonctionne le MediaTek Dimensity 930 qui offre un bon comportement au quotidien. De plus, sa batterie de 5 000 mAh peut atteindre deux jours d’autonomie avec une utilisation légère, et est également compatible avec une charge rapide de 30W.

Ce Motorola Moto G73 est disponible en une seule version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage avec un prix public conseillé de 299 euros. Heureusement, vous pouvez l’acheter moins cher sur Amazon, chez Ebay, chez PcComponentes et dans la boutique Motorola.

Motorola Moto G73 5G

Motorola Moto G32

Si vous cherchez un bon mobile pas cher qui vous permette d’utiliser deux numéros de téléphone en même temps, le Motorola Moto G32 frappe à votre porte. Dans ce cas, vous n’avez pas à choisir si vous souhaitez utiliser deux cartes SIM ou étendre le stockage. Plus précisément, vous pouvez insérer les deux cartes nano SIM et une microSD pour obtenir jusqu’à 1 To pour installer des applications, enregistrer vos photos et plus encore.

Une fois de plus, nous sommes face à un smartphone Motorola au design très soigné et très confortable. Il mesure 8,49 millimètres d’épaisseur et ne pèse que 184 grammes, ce qui le rend très confortable à utiliser. A cela il faut ajouter qu’il dispose d’un écran LCD de 6,5 pouces avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 hertz, il vous offrira de bonnes images pour son prix.

La puissance est fournie par le Qualcomm Snapdragon 680, un processeur correct pour une utilisation basique. Il est accompagné de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage, ainsi que d’une version très épurée d’Android 12. Triple est sa caméra arrière, avec la présence bien en vue d’un objectif principal de 50 mégapixels. De plus, il monte une batterie de 5 000 mAh qui assure une très bonne autonomie et qui prend en charge une charge rapide de 30 W.

Le Motorola Moto G32 a un prix de vente conseillé de 209 euros, mais le plus courant est que vous pouvez l’acheter moins cher sur Amazon, dans la boutique Motorola et chez MediaMarkt.

Motorola Moto G32

Motorola Moto G13

Si vous avez un budget inférieur à 150 euros, le Motorola Moto G13 est la meilleure option. Il dispose d’un espace pour deux cartes SIM, ce qui indique que vous pouvez utiliser deux numéros de téléphone différents dans le même terminal. De plus, ses 128 Go peuvent être étendus jusqu’à 512 Go de stockage à l’aide d’une carte microSD dans le troisième emplacement.

Dans ce smartphone bon marché, nous trouvons un grand écran avec une résolution HD +, suffisant pour voir correctement le contenu. Son processeur est le MediaTek Helio G85, auquel on peut demander des performances correctes pour une utilisation facile. Ce qui ne manque pas à ce terminal, c’est l’autonomie, avec une batterie de 5 000 mAh pouvant vous assurer plusieurs jours d’utilisation.

Ce Motorola Moto G13 a un prix de vente recommandé de 179 euros, bien qu’il baisse généralement de prix sur Amazon, dans PcComponentes, dans Ebay et dans le store Motorola.

Motorola Moto G13

Quel est le meilleur mobile Motorola Dual SIM ?

Le meilleur mobile Motorola Dual SIM est le Motorola Edge 40 Pro, le roi du catalogue de la firme en ce moment. En plus de vous permettre d’utiliser deux numéros de téléphone en même temps, ce modèle se distingue par l’intégration du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ses performances sont donc exceptionnelles.

Motorola Edge 40 Pro

De plus, il équipe un grand écran avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, une triple caméra arrière et une batterie de grande capacité avec une charge rapide de 125 W. Vous pouvez acheter ce Motorola Edge 40 Pro sur Amazon, chez PcComponentes, chez Ebay, chez MediaMarkt et dans la boutique officielle de Motorola.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :