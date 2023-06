Assassin’s Creed Codename Jade aura sa bêta fermée cet été : vous pouvez donc vous inscrire

Le jeu mobile de la saga Ubisoft est visible sur Ubisoft Forward et annonce sa période de bêta fermée, à laquelle vous pouvez désormais opter.

Assassin’s Creed Codename Jade, le jeu mobile de la saga, aura sa bêta fermée cet été

Comme certains d’entre vous le savent peut-être, ces derniers jours, nous avons eu beaucoup de nouvelles dans le monde du jeu vidéo, puisque quelques événements de différentes entreprises ont eu lieu, comme Ubisoft. La société française a organisé hier son Ubisoft Forward, une présentation qu’elle fait habituellement chaque année pour offrir des informations sur ses prochains jeux, et la saga Assassin’s Creed a eu beaucoup de poids dans la démonstration.

Maintenant, nous en sommes venus à parler d’Assassin’s Creed Codename Jade, qui est un jeu mobile gratuit en monde ouvert qui arrivera sur les appareils Android et iOS. Le titre a été vu lors de l’événement avec un nouveau gameplay, mais la nouvelle est que cette proposition aura une bêta fermée en été et vous pouvez déjà vous inscrire pour l’essayer. Donc, dans cet article, nous allons vous dire ce que vous devez faire pour pouvoir participer à cette période d’essai du jeu mobile de la franchise Ubisoft à succès, même si nous allons également parler de ce que vous pouvez attendre de cette proposition .

Assassin’s Creed Codename Jade : vous pouvez donc vous inscrire à sa bêta fermée

Entrez dans la Chine ancienne et découvrez une #AssassinsCreed aventure gratuite, n’importe où, n’importe quand. suivre @AC_CodenameJade pour en savoir plus sur la prochaine bêta fermée sur mobile. Inscrivez-vous ici : https://t.co/WSIpWI5mnJ pic.twitter.com/KR6LCLF2TC — Assassin’s Creed (@assassinscreed) 12 juin 2023

Le jeu est développé par Level Infinite grâce à son association avec Ubisoft, et il pourra être testé cet été, comme nous l’avons déjà dit. Par conséquent, vous êtes sûrement intéressé de savoir que vous pouvez déjà vous inscrire via le site officiel du titre, où vous devrez simplement remplir les informations demandées. Au-delà de cela, vous ne pouvez rien faire d’autre, il vous suffit d’attendre de voir si vous avez été sélectionné pour participer au test Assassin’s Creed Codename Jade, car l’inscription ne garantit pas que vous pourrez y jouer.

Maintenant que vous savez comment vous inscrire pour pouvoir accéder à la bêta fermée du jeu mobile gratuit d’Ubisoft, il est temps de parler de ce qui nous attend avec ce titre, puisque les responsables promettent d’avoir adapté son gameplay aux commandes tactiles mobiles. De plus, bien qu’il soit dans un nouveau format et de nouvelles plateformes pour la franchise, Codename Jade nous emmènera dans un monde ouvert dans lequel nous pourrons explorer, synchroniser des tours de guet, assassiner nos ennemis et, bien sûr, faire bon usage de la furtivité. C’est-à-dire que nous pourrons avoir une version de poche, pour ainsi dire, de l’expérience habituelle des jeux RPG de la saga.

Assassin’s Creed Codename Jade se déroule à l’époque de la Chine impériale, ce dont le système de combat du jeu profitera, où nous pourrons profiter d’une grande carte, avec de grandes villes et de nombreux lieux emblématiques. Il convient de mentionner que ce jeu nous permettra de créer notre propre personnage, ce qui est une grande nouveauté pour la saga. Un autre point notable est que cette proposition est développée sous Unreal Engine, une autre nouveauté intéressante pour la franchise, car ce n’est pas le moteur habituel dans lequel le reste des versements de la saga Ubisoft sont généralement créés.

Au-delà de tout cela, nous ne pouvons qu’attendre d’autres nouvelles concernant Assassin’s Creed Codename Jade et sa bêta fermée, qui aura lieu cet été.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :