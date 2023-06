Google veut que vous passiez des appels vidéo pendant que vous marchez, et c’est pourquoi il travaille sur cette fonctionnalité curieuse

Le nouveau « Walking Mode » de Google Meet vous permettra de participer à des appels vidéo en toute sécurité pendant que vous marchez

Google Meet se prépare à ajouter un « mode marche »

Google travaille à apporter une nouvelle fonctionnalité à Google Meet. Et si vous avez déjà dû participer à un appel vidéo en vous promenant ou en marchant, vous souhaiteriez probablement pouvoir l’utiliser, car il s’agit d’un mode appelé « On the Go » qui facilite la participation à une vidéoconférence lorsque vous êtes marche

Bien que l’option ne soit pas disponible pour tout le monde pour le moment, les gens de 9to5Google l’ont découverte dans le code de l’application, confirmant que son arrivée dans Google Meet est imminente.

Le mode « On the Go » de Google Meet vous permettra de participer à des appels vidéo pendant que vous marchez

En examinant le code de l’application, il a été vérifié que Google Meet inclura ce mode appelé « On The Go » dans une future mise à jour. Une fois disponible, les utilisateurs peuvent l’activer manuellement, ou attendre que l’application détecte que nous marchons avant d’accéder à un appel vidéo.

En activant le mode, la caméra de notre mobile sera désactivée, et il ne sera pas possible de voir la diffusion vidéo du reste des participants. De plus, l’interface de l’application changera pour avoir un format plus simple et plus facile à utiliser, avec de gros boutons qui vous permettront de couper ou d’activer votre audio, de lever la main ou de changer le canal sonore et le volume. Il sera également possible de quitter l’appel.

Dans la description de ce mode, Google explique que « la caméra et la vidéo sont désactivées pour vous aider à vous concentrer sur ce que vous faites ». De plus, ils recommandent de « rester conscient de votre environnement ».

A tout moment, il sera possible de désactiver le mode « On The Go » et de revenir au mode d’appel vidéo normal.

La fonctionnalité est dans une phase finale de développement et arrivera très probablement sur Google Meet dans les prochains jours. Si vous ne voulez pas manquer cette actualité ou toute autre actualité concernant l’application, nous vous recommandons de toujours la mettre à jour avec la dernière version disponible via Google Play. De plus, si vous souhaitez savoir comment tirer le meilleur parti de Meet, nous vous recommandons de consulter notre guide des meilleures astuces pour les appels vidéo Google Meet.

