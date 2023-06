Twitter 2.0 : la vision du nouveau PDG pour la source d’informations la plus précise au monde

Lundi 12 juin, Linda Yaccarino est devenue la nouvelle PDG de Twitter. Dans son premier e-mail à l’entreprise, elle a fait l’éloge des entreprises d’Elon Musk. Et a qualifié sa gestion de la plateforme de « Twitter 2.0 ». Yaccarino a exprimé son désir que Twitter devienne la source d’information la plus précise au monde. C’est une mission exigeante. Considérant que Twitter a perdu des annonceurs en raison de la présence de fausses nouvelles et de discours de haine sur la plateforme.

Selon The Verge, qui a publié le premier e-mail de Yaccarino, le nouveau PDG pense que Musk a identifié la nécessité pour Twitter de subir une transformation. Cette transformation vise à « propulser la civilisation vers l’avant grâce à l’échange non dévoilé d’informations et à un dialogue ouvert sur les choses qui comptent le plus pour nous ». Cependant, la référence de Yaccarino à un « échange d’informations non dévoilé » soulève une question quant à sa prétention de faire de Twitter la source la plus précise au monde, car les informations authentiques nécessitent un filtre de vérification des faits.

Linda Yaccarino est une dirigeante bien connue dans le secteur de la publicité et a précédemment dirigé les ventes publicitaires mondiales pour NBCUniversal. Sa mission principale est de reconstruire la partie publicitaire de Twitter, qui a diminué depuis que Musk a repris la plate-forme. En l’annonçant comme PDG de Twitter, Musc a déclaré qu’il continuerait à superviser les équipes de produits et d’ingénierie de la marque. Alors que Yaccarino dirigera le reste.

En conclusion, la nomination de Yaccarino au poste de PDG de Twitter apporte de l’espoir pour l’avenir des médias sociaux. Twitter peut devenir une source d’information plus précise. Avec son expertise en publicité et la vision de Musk pour l’échange d’informations non dévoilé. Cependant, ils ont encore un long chemin à parcourir pour regagner la confiance des annonceurs et des utilisateurs. Seul le temps dira si Yaccarino peut mener Twitter au succès dans le monde concurrentiel des médias sociaux.

Ci-dessous, vous pouvez trouver l’e-mail complet que Yaccarino a adressé aux employés de Twitter.

Construire Twitter 2.0 ensemble

Bonjour Twitter!

Les personnes n’arrêtent pas de me demander : pourquoi Twitter ? Alors, je vais vous le dire.

De l’exploration spatiale aux véhicules électriques, Elon savait que ces industries avaient besoin d’être transformées, alors il l’a fait. Plus récemment, il est devenu de plus en plus clair que la place de la ville mondiale a besoin d’être transformée – pour faire avancer la civilisation grâce à l’échange non dévoilé d’informations et à un dialogue ouvert sur les choses qui comptent le plus pour nous.

Avez-vous déjà parlé avec quelqu’un de particulièrement perspicace et pensé, vous êtes brillant, tout le monde devrait avoir la chance d’entendre cela. Ou, j’apprends tellement de toi—pouvons-nous recommencer ? Ou peut-être est-ce aussi simple que, vous devriez avoir la liberté de dire ce que vous pensez. Nous devrions tous.

Entrez Twitter 2.0.

Twitter a pour mission de devenir la source d’informations en temps réel la plus précise au monde et une place publique mondiale pour la communication. Nous sommes sur le point d’entrer dans l’histoire, et ce n’est pas une vaine promesse. C’est NOTRE réalité.

Lorsque vous commencez par envelopper vos bras autour de cette vision puissante, littéralement tout est possible. Vous devez croire sincèrement et travailler dur pour cette conviction. Et en ce moment de réinvention complète, nous avons la possibilité de traverser les allées, de créer de nouveaux partenariats, de célébrer de nouvelles voix et de construire ensemble quelque chose qui peut changer le monde. Et d’après ce que je peux dire jusqu’ici, tu es fait pour ça.

Le succès de Twitter 2.0 est de notre responsabilité à tous.

Nous devons voir grand.

Nous devons nous transformer.

Nous devons tout faire ensemble.

Et nous pouvons tout faire en partant des premiers principes – remettre en question nos hypothèses et construire quelque chose de nouveau à partir de zéro. Il est rare d’avoir la chance de mettre un nouvel avenir entre les mains de chaque personne, partenaire et créateur de la planète.

C’est exactement pourquoi je suis ici – avec VOUS tous.

Alors, creusons nos talons (4 pouces ou plat !) et construisons Twitter 2.0 ensemble.

Linda