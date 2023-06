Samsung remplacera totalement gratuitement la protection d’écran de ses mobiles pliables

Samsung propose un remplacement gratuit du protecteur d’écran sur l’un de ses téléphones pliables aux États-Unis, au Royaume-Unis, en Australie et en Corée du Sud.

Les Samsung Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4 sont les derniers pliables de la firme coréenne

Jusqu’à ce que les nouveaux Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 soient lancés sur le marché le 27 juillet, les appareils pliables les plus récents du géant coréen sont les Galaxy Z Fold4 et Galaxy Z Flip4, qui ont un protecteur d’écran intégré qui s’use généralement. plutôt facilement.

Le problème est que, pour le changer, vous devez vous rendre dans un service de réparation agréé et payer ledit remplacement, car ce n’est pas quelque chose que vous pouvez faire à la maison car vous pourriez endommager l’écran.

Eh bien, conscient de ce désagrément, Samsung a lancé un programme de remplacement gratuit du protecteur d’écran de son Galaxy Z, même si, malheureusement, pour le moment, il n’est disponible que dans certains pays.

Samsung change gratuitement la protection d’écran de votre Galaxy Z

Comme nous le dit le média spécialisé SamMobile, Samsung a commencé à proposer un remplacement gratuit de la protection d’écran de tous ses terminaux pliables dont les Galaxy Z Flip, Galaxy Z Flip 5G, Galaxy Z Flip3, Galaxy Z Flip4, Galaxy Z Fold, Galaxy Z Fold2, Galaxy Z Fold3 et Galaxy Z Fold4.

Ce programme de remplacement gratuit a été initialement lancé aux États-Unis, au Royaume-Unis et en Australie et a récemment été étendu à la Corée du Sud, comme l’ont confirmé les forums communautaires de Samsung en Corée du Sud.

Dans tous les cas, ce service de remplacement est plus limité dans le pays d’origine de Samsung, puisqu’il n’est compatible qu’avec le Galaxy Z Fold4 et le Galaxy Z Flip4, même si l’avantage est qu’il s’applique à tous les appareils achetés jusqu’au 31 août 2023.

Ce remplacement gratuit du protecteur d’écran Galaxy Z ne peut être demandé qu’une seule fois par appareil, de sorte que, si nous voulons changer le protecteur une deuxième fois sur le même terminal, nous n’aurons pas d’autre choix que de passer à la caisse.

Ce service de remplacement gratuit du protecteur d’écran des mobiles pliables Samsung nous semble être quelque chose de vraiment intéressant pour les utilisateurs et, par conséquent, nous espérons qu’il ne tardera pas à arriver en France.

