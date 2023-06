WhatsApp sur votre PC est sur le point de s’améliorer avec ces 2 nouvelles fonctionnalités utiles

Si vous utilisez WhatsApp sur votre PC, vous serez heureux de savoir que le service de messagerie a été mis à jour pour introduire deux nouvelles fonctionnalités très intéressantes.

WhatsApp sur un ordinateur portable

Bonne nouvelle pour ceux qui utilisent WhatsApp sur leur PC : le service de messagerie instantanée le plus populaire a récemment reçu plusieurs mises à jour de sa version pour Windows, qui intègrent certaines des nouvelles fonctionnalités les plus intéressantes que nous avons récemment vues dans la version mobile de l’application. Parmi eux, on retrouve la possibilité d’éditer les messages déjà envoyés et la fonction de partage d’écran lors de la participation à un appel vidéo.

Les deux fonctions ont été découvertes par les utilisateurs de WABetaInfo lors de l’test des dernières versions disponibles de WhatsApp pour Windows. Voyons comment ils fonctionnent plus en détail.

WhatsApp pour PC est mis à jour avec deux des meilleures nouvelles qui sont arrivées récemment au service de messagerie

D’une part, WhatsApp a ajouté à la version de son application pour Windows la possibilité de partager le contenu de l’écran avec le reste des participants à un appel vidéo. C’est une fonction qui est déjà présente dans la grande majorité des applications de visioconférence, et avec laquelle WhatsApp prévoit de la rattraper pour faire de son application un outil plus intéressant à cet égard.

Cette fonctionnalité est disponible pour un nombre limité d’utilisateurs avec la version 2.2322.1.0 de WhatsApp Beta pour Windows, disponible via le Microsoft Store. Dans l’image sous ces lignes, vous pouvez voir une capture d’écran qui montre comment cela fonctionne :

D’autre part, WhatsApp pour Windows a également introduit la possibilité de modifier les messages déjà envoyés dans sa version pour Windows. Encore une fois, il s’agit d’une fonctionnalité disponible pour un petit nombre de personnes, qui doivent avoir installé la dernière version bêta de WhatsApp pour Windows pour pouvoir l’utiliser.

Dans ce cas, l’édition des messages est accessible par le menu d’options de chaque message. Comme dans la version mobile, il ne sera possible de modifier que les messages envoyés il y a moins de 15 minutes, et pendant ce temps, vous pourrez faire autant de modifications que nécessaire.

Si vous ne parvenez toujours pas à utiliser l’une de ces fonctionnalités WhatsApp sur votre PC, vous devrez peut-être attendre un peu plus longtemps car le déploiement des deux fonctionnalités continue de couvrir un plus grand nombre d’utilisateurs. En attendant, nous vous rappelons les étapes pour télécharger et mettre à jour WhatsApp sur votre PC, que ce soit Windows ou macOS.

