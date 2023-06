Des questions sur ce que vous préférez faire à votre partenaire ou à vos amis sur WhatsApp

Cette fois, nous vous montrons les 50 meilleures questions de « Qu’est-ce que vous préférez » à poser à votre partenaire ou à vos amis sur WhatsApp, vous ne pouvez pas les manquer !

Les questions « que préférez-vous » vous permettront de passer des moments très amusants avec vos amis et/ou votre partenaire.

Voulez-vous passer un moment amusant avec votre partenaire ou avec vos amis dans un groupe WhatsApp ? Si votre réponse est « oui », vous devriez jeter un œil aux questions sur ce que vous préférez que nous allons vous montrer ici. Ils vous permettront de poser diverses situations à vos amis, votre famille et vos connaissances d’une manière étrange mais extrêmement amusante.

Si vous n’êtes pas familier avec le terme en question, nous n’avons pas besoin d’utiliser beaucoup de mots pour expliquer de quoi il s’agit. Ces types de questions offrent deux options également désagréables, donc la personne qui devra y répondre doit choisir l’option qui lui convient (ce qui finit souvent par ne pas être la plus agréable).

Ce sont les meilleures questions sur ce que vous préférez demander à votre partenaire ou à vos amis sur WhatsApp

Avant de vous montrer les questions en question, nous souhaitons vous rappeler que si vous envisagez de les poser au sein d’un groupe WhatsApp, il est préférable de créer des sondages dans l’application de messagerie et d’ajouter ces questions. De cette façon, vous pourrez poser ces questions simplement et rapidement, ainsi qu’obtenir des résultats beaucoup plus ordonnés (ils pourront choisir les réponses directement à partir des sondages).

Les 10 meilleures questions sur les décisions « Préférez-vous » à envoyer sur WhatsApp

Que préférez-vous, perdre votre mémoire à long terme ou votre mémoire à court terme ?

Que préférez-vous, ne plus manger votre plat préféré ou simplement manger votre plat préféré ?

Qu’est-ce que tu préfères, qu’ils te posent la même question encore et encore ou qu’ils ne te parlent plus jamais ?

Qu’est-ce que tu préfères, avoir tellement le vertige que tu ne peux pas monter au deuxième étage d’un immeuble ou avoir tellement peur du soleil que tu ne peux sortir de la maison que les jours de pluie ?

Que préférez-vous, vendre tous vos biens ou vendre un de vos organes ?

Préférez-vous être coincé sur une île déserte pendant cinq ans ou dans le coma pendant une décennie ?

Que préférez-vous, ne pouvoir vous laver les cheveux que deux fois par an ou ne pouvoir consulter votre téléphone qu’une seule fois par jour ?

Préférez-vous être riche mais seulement capable de marcher partout ou fauché mais capable de voyager n’importe où dans le monde ?

Que préférez-vous, perdre la capacité de mentir ou croire tout ce qu’ils vous disent ?

Que préférez-vous, ne jamais pouvoir sortir la journée ou ne jamais pouvoir sortir la nuit ?

Les 10 meilleures questions sur les problèmes personnels de « Préférez-vous » à envoyer par WhatsApp

Que préférez-vous, ne jamais vieillir physiquement ou ne jamais vieillir mentalement ?

Qu’est-ce que tu préfères, avoir toujours une chanson ennuyeuse dans la tête ou avoir toujours une démangeaison que tu ne peux pas gratter ?

Qu’est-ce que tu préfères, avoir toujours des chaussettes mouillées ou un petit caillou dans ta chaussure ?

Que préférez-vous, ne parler qu’à voix basse ou simplement crier ?

Que préférez-vous, mesurer 3 mètres ou 25 centimètres ?

Que préférez-vous, ne jamais avoir à faire la queue ou toujours avoir une place pour vous garer ?

Que préférez-vous, vous couper avec un bout de papier à chaque fois que vous tournez une page ou vous mordre la langue à chaque fois que vous mangez ?

Que préférez-vous, porter un jean une taille plus petite ou des chaussures deux tailles plus grandes ?

Que préférez-vous, être toujours coincé dans les embouteillages ou avoir toujours une connexion Internet très lente ?

Que préférez-vous, toujours arriver 10 minutes en retard ou toujours arriver 20 minutes avant ?

Top 10 des questions sur les relations « Préférez-vous » à envoyer sur WhatsApp

Que préférez-vous, mourir avant ou après votre partenaire ?

Que préférez-vous, devoir embrasser tous ceux que vous rencontrez ou ne plus jamais embrasser votre partenaire ?

Que préférez-vous, que votre partenaire ait un travail qui met sa vie en danger ou qui lui prenne beaucoup de temps ?

Que préférez-vous, épouser quelqu’un qui ne vous aime pas ou épouser quelqu’un que vous n’aimez pas ?

Qu’est-ce que tu préfères, avoir des gaz lors d’un premier rendez-vous ou lors de ta nuit de noces ?

Que préférez-vous, laisser votre partenaire choisir tous les films que vous regardez ensemble ou choisir tous les restaurants ?

Que préférez-vous, savoir que votre partenaire déteste les chiens ou qu’il a trompé son ex ?

Préférez-vous sortir avec quelqu’un qui a le nom de son ex tatoué sur la poitrine ou sortir avec quelqu’un dont l’ex habite à côté ?

Que préférez-vous, être coincé dans un ascenseur avec votre ex ou avec votre partenaire et son ex ?

Que préférez-vous, avouer que vous avez trompé votre partenaire ou surprendre votre partenaire en train de vous tromper ?

Les 10 questions « Préférez-vous » les plus embarrassantes à envoyer sur WhatsApp

Que préférez-vous, tuer un enfant innocent pour mettre fin aux guerres ou ne rien faire et laisser les guerres continuer ?

Que préférez-vous, être possédé par le diable ou être enlevé par des extraterrestres ?

Que préférez-vous, perdre un bras ou perdre une jambe ?

Que préférez-vous, ne plus faire l’amour ou ne plus pouvoir vous masturber ?

Préférez-vous avoir des yeux de la taille d’un pois ou de la taille d’une balle de baseball ?

Qu’est-ce que tu préfères, ne jamais pouvoir dire ce que tu penses ou devoir toujours dire ce que tu penses ?

Préférez-vous prendre des selfies incroyables mais avoir l’air affreux sur toutes les autres photos ou être photogénique partout sauf dans vos selfies ?

Qu’est-ce que tu préfères, être beau mais stupide ou intelligent mais laid ?

Préférez-vous avoir des poils incontrôlables ou une odeur corporelle forte et désagréable ?

Préférez-vous paraître dix ans de plus du cou vers le haut ou dix ans de plus du cou vers le bas ?

Les 10 meilleures questions amusantes « Préférez-vous » à envoyer sur WhatsApp

Que préférez-vous, le faire avec votre mère ou le faire avec votre père ?

Que préférez-vous, nager dans une mer pleine d’excréments ou dans une mer pleine de cadavres ?

Que préférez-vous, avoir un corps plein de poils ou des bras pleins d’écailles ?

Qu’est-ce que tu préfères, être très obèse ou être très mince ?

Que préférez-vous, ne pas avoir de langue ou ne pas avoir d’organes génitaux ?

Qu’est-ce que tu préfères, toujours avoir une érection ou devoir prendre du viagra quand tu veux en avoir une ?

Que préférez-vous, sucer un préservatif usagé ou sucer un tampon usagé ?

Que préférez-vous, ne plus pouvoir avoir de relations sexuelles ou avoir une seule relation sexuelle avec votre frère/sœur en échange de pouvoir continuer à avoir des relations sexuelles ?

Préférez-vous assister à un mariage sur le thème de « South Park » ou à des funérailles sur le thème de « Family Guy » ?

Préférez-vous chasser et rassembler toute votre nourriture ou manger uniquement chez McDonald’s ?

Enfin, si vous souhaitez avoir un plus grand impact parmi vos contacts lorsque vous posez l’une des questions que nous vous avons montrées tout au long de l’article, vous devez les télécharger sur votre statut WhatsApp. De même, vous pouvez appliquer diverses astuces aux états WhatsApp (colorer les questions, ajouter des emojis, etc.), une action qui vous permettra d’attirer l’attention de tous vos amis et famille, vous les obligerez à y répondre !

