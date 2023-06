La mise à jour de juin du sous-système Windows pour Android apporte le partage de fichiers, des améliorations graphiques, etc.

Microsoft vient de publier une grosse mise à jour incrémentielle du sous-système Windows pour Android. La mise à jour de juin est sortie et apporte la fonctionnalité de partage de fichiers tant attendue, des paramètres mis à jour et bien plus encore. Comme toujours, la mise à jour est disponible sur tous les canaux du programme Windows Insider, permettant aux utilisateurs d’installer facilement la nouvelle mise à jour. Lisez la suite pour en savoir plus.

Microsoft libère le nouveau sous-système Windows pour Android avec le numéro de version 2305.40000.4.0. Microsoft s’est consacré à l’amélioration du sous-système Windows pour Android, comme on l’a vu avec l’introduction récente des paramètres de configuration de la mémoire et le moment est venu pour la fonction de partage de fichiers et d’autres améliorations.

La nouvelle fonctionnalité de partage de fichiers permet aux utilisateurs de partager facilement des fichiers entre Windows et le sous-système. La nouvelle fonctionnalité est activée par défaut pour les utilisateurs de l’aperçu et leur permet de partager des dossiers d’utilisateurs Windows, tels que Documents et Images, avec le sous-système. Vous pouvez désactiver la fonctionnalité à tout moment à partir du sous-système Windows pour les paramètres Android. Lorsque le partage de dossier est activé, votre dossier de profil utilisateur Windows (par exemple, « C:\Users\John Doe ») est partagé en tant que « /sdcard/Windows » dans le sous-système.

Outre ces fonctionnalités, la mise à jour de juin du sous-système Windows pour Android apporte une version plus récente du correctif de sécurité Android, fait passer Chromium à la version 113, sous-système Windows pour les paramètres Android renommé sous-système Windows pour Android, améliorations de la compatibilité de l’API WiFi, améliorations de la compatibilité matérielle de l’appareil photo , et plus.

Voici la liste complète des changements à venir avec la mise à jour d’aujourd’hui.

Partage de fichiers activé.

Transfert de fichiers par glisser-déposer et copier-coller.

Refonte des paramètres du sous-système Windows pour Android (rebaptisé simplement « Sous-système Windows pour Android »), y compris l’affichage de toutes les applications Android installées.

Activez les applications qui spécifient android.hardware.type.pc dans leur manifeste pour accepter de recevoir des événements d’entrée bruts.

Améliorations de la compatibilité de l’API Wi-Fi.

Améliorations de la compatibilité matérielle de l’appareil photo.

Mise à jour de sécurité du noyau Linux.

Mise à jour de la dernière version de Chromium WebView vers la version 113.

Mises à jour de sécurité Android 13.

Comme je l’ai dit plus tôt, la version de ce mois-ci est disponible sur tous les canaux Windows Insider, vous pouvez donc vous rendre sur le Microsoft Store et vérifier les nouvelles mises à jour dans la bibliothèque et mettre à jour WSA vers le numéro de version 2305.40000.4.0.

