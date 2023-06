Vision Pro a besoin d’une version moins chère, mais ce ne sera pas facile pour Apple

Après des années de rumeurs, Apple a officiellement annoncé son casque de réalité mixte appelé Vision Pro. L’appareil est doté d’un matériel de pointe, mais cela a un prix : 3 499 $. Il est difficile de s’attendre à ce qu’Apple Vision Pro soit adopté massivement dans sa première génération, c’est pourquoi Apple a besoin d’un modèle plus abordable. Mais construire un modèle moins cher ne sera pas facile.

Caractéristiques Apple Vision Pro

Malgré l’annonce lors de la WWDC 2023, Apple n’a pas fourni beaucoup de détails sur les spécifications internes de l’Apple Vision Pro. Ce que nous savons jusqu’à présent, c’est qu’il comporte 12 caméras, 5 capteurs différents et 6 microphones intégrés.

En ce qui concerne l’affichage, Apple dit qu’il a « plus de pixels qu’un téléviseur 4K pour chaque œil ». Plus précisément, les panneaux micro-OLED utilisés pour les yeux disposent de 23 millions de pixels au total et d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il y a aussi un panneau externe avec une lentille lenticulaire capable de projeter des images 3D, qui est utilisée pour la fonction EyeSight.

À l’intérieur, Apple Vision Pro est alimenté par la puce M2, tandis qu’il dispose également d’une nouvelle puce R1 pour restituer les images capturées par les caméras en temps réel. Le casque est également livré avec deux haut-parleurs intégrés qui délivrent Space Audio à l’utilisateur.

En ce qui concerne les matériaux, Apple a opté pour un verre feuilleté pour la surface, tandis que la majeure partie du corps est en aluminium. Le Light Seal est magnétique et fait d’un « textile doux », et Apple dit qu’il sera disponible « dans une gamme de formes et de tailles ». Le bandeau est également interchangeable et fait d’un tissu matelassé.

Le prix de 3 499 $

Selon Apple, Vision Pro commencera à 3 499 $, ce qui a choqué beaucoup de gens qui s’attendaient à ce qu’il coûte entre 2 500 $ et 3 000 $. Et par « commence à », Apple implique qu’il y aura des configurations encore plus chères – bien que nous n’ayons aucune idée des différences.

Tout comme avec l’Apple Watch, Apple peut proposer différents styles de bandeau et Light Seal qui peuvent être plus chers selon le matériau. Apple n’a pas non plus donné de détails sur le stockage interne de son casque, alors nous aurons peut-être différentes options disponibles à l’achat.

Le fait est que, selon les analystes, le prix de l’Apple Vision Pro est proche de ce que l’entreprise dépense pour construire chaque unité en raison de sa complexité. Et si Apple veut que la plate-forme visionOS devienne plus populaire (en particulier parmi les développeurs), il lui faudra une version plus abordable de l’Apple Vision Pro. Mais comment Apple va-t-il faire cela ?

Une Apple Vision moins chère

Mark Gurman de Bloomberg a récemment rapporté qu’Apple travaillait déjà sur une version moins chère de son casque pour augmenter la popularité de la plate-forme. Cependant, alors qu’une version moins chère implique qu’elle aura un matériel plus faible, il est difficile d’imaginer exactement ce qu’Apple peut couper pour rendre Apple Vision Pro moins cher sans affecter ses fonctionnalités de base.

Par exemple, Gurman pense qu’Apple pourrait opter pour une conception de bandeau plus simple et supprimer les haut-parleurs intégrés, obligeant les utilisateurs à acheter des AirPod ou d’autres écouteurs sans fil. Je ne serais pas surpris qu’une version moins chère soit également livrée sans la batterie externe, car Apple elle-même souligne que les utilisateurs peuvent connecter Vision Pro à l’alimentation pour l’utiliser sans restrictions.

Le journaliste estime également qu’une Apple Vision moins chère aura une « puce de qualité iPhone ou une puce Mac plus ancienne » à la place du M2. Par exemple, Apple pourrait l’alimenter avec la puce M1 ou même quelque chose comme la puce A16 Bionic. Avoir des écrans de résolution légèrement inférieure aiderait également à réduire les coûts et permettrait au casque de fonctionner sur une puce moins puissante.

Je crois qu’Apple ne supprimerait jamais certaines choses afin de ne pas compromettre l’expérience, comme EyeSight et les capteurs avancés pour détecter exactement où l’utilisateur regarde.

La future gamme Apple Vision

En choisissant le nom Vision Pro, Apple nous laisse croire que ce n’est qu’une question de temps avant de voir une version non Pro de son casque. Mais comme Vision Pro n’arrivera dans les stores qu’au début de 2024, il est difficile d’imaginer qu’une version moins chère ne sera annoncée que quelques mois plus tard.

Gurman affirme qu’Apple vise à sortir une Apple Vision moins chère d’ici la fin de 2025. D’ici là, l’entreprise serait en mesure d’optimiser le processus de fabrication et de réduire les coûts. C’est peut-être à ce moment qu’Apple présentera également un Vision Pro 2 avec une puce encore plus puissante, ce qui permettrait à Apple de continuer à vendre un modèle moins cher avec le M2.

Mais bien sûr, je ne m’attends pas à ce que ce modèle Apple Vision plus abordable soit beaucoup moins cher. Je dirais que cela coûtera environ 2 500 $ à 1 000 $ de moins que la version Pro. C’est encore un prix assez élevé, mais cela devrait aider à convaincre quelques personnes supplémentaires d’acheter un Apple Vision.

