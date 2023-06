Atténuez votre euphorie : le Galaxy Z Fold5 réduira son pli mais pas trop

Oui les amis, le pli du Samsung Galaxy Z Fold5 sera toujours un problème (quoique plus petit).

Samsung nous présentera sa cinquième itération pliable fin juillet à Séoul.

Nous avons déjà une date pour le deuxième Unpacked 2023, qui se tient toujours en été, et ce cours aura lieu à Séoul, le berceau de Samsung, fin juillet prochain. De chez lui, Samsung nous présentera pas mal de choses, à commencer par les Galaxy Z Fold5 et Flip5 ainsi que les tablettes Galaxy Watch6 et Galaxy Tab S9.

En tout cas, les projecteurs seront sûrement pris par la cinquième itération du Galaxy Z Fold, qui depuis le début avait travaillé dur pour confirmer qu’il aurait une nouvelle charnière en forme de goutte d’eau, la même qu’OPPO utilise, pour essayer de réduire le pli du panneau flexible pour améliorer le toucher et la vision avec des appareils ouverts.

C’était quelque chose que nous avons tous demandé et savoir que Samsung y travaillait nous a rendus heureux, bien que maintenant SamMobile réduise la fête pour nous en suivant les conseils du prolifique leaker @UniverseIce, qui a apparemment eu accès à des informations confidentielles concernant la charnière et la construction de le Fold5 et le Flip5, qui réduiront ce pli mais pas autant que vous pourriez vous y attendre.

Ici, nous laissons son tweet directement:

J’ai obtenu les informations exactes sur le pli du Galaxy Z Fold5, il utilise une charnière goutte d’eau, mais le pli est beaucoup plus grand que celui du téléphone mobile de marque chinoise, de sorte que le pli ressemble à Fold4.

Son pli est seulement 15% inférieur à Fold4. – UNIVERS DE GLACE (@UniverseIce) 12 juin 2023

Les sources elles-mêmes le confirment, qu’en effet le pli est réduit grâce à cette charnière de type goutte d’eau qui fonctionne si bien pour OPPO, bien que Samsung n’ait même pas atteint à distance le pli minimum de l’OPPO Find N, car apparemment la firme sud-coréenne ne fait que réduire qui se froissent de 15 % environ.

Il est vrai que j’ai moi-même essayé les deux pliables Samsung, Flip et Fold, et surtout dans le second cas le pli n’est pas un problème pour une utilisation quotidienne car il n’est pas aussi perceptible qu’il n’y paraît et le doigt ne traîne pas autant de fois dessus . Oui, c’est plus visible et gênant dans le modèle Flip.

En contrepartie, il semble que Samsung va améliorer la résistance de ses pliables en ajoutant une certification contre l’entrée de poussière en plus de l’eau. Alors maintenant, les Galaxy Z Flip5 et Fold5 auront un sceau IP58 qui affinera encore la formule du Galaxy Z.

Ce sont toutes les spécifications révélées du Samsung Galaxy Z de 2023

Samsung Galaxy Z Fold5 Dimensions : 154,9 x 129,9 x 6,3 mm (ouvert) / 154,9 x 67,1 x 13,5 mm (fermé) Poids : 250g Écran externe FHD+ 120 Hz de 6,2 pouces Écran interne de 7,6 pouces QHD + 120 Hz Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 pour Galaxy 12 Go de RAM Jusqu’à 1 To de stockage Caméra principale Isocell GN3 (configuration triple 50 MP + 12 MP + 10 MP) Homologation IP58 Android 13 avec une interface utilisateur 5.1.1

Samsung Galaxy Z Flip5 Dimensions : 165 x 71,8 x 6,7 mm (ouvert) Poids : 187 g Écran externe de 3,4 pouces Écran interne de 6,7 pouces Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen2 pour Galaxy 12 Go de RAM Double appareil photo principal 12 MP + 12 MP Homologation IP58 Android 13 avec une interface utilisateur 5.1.1





