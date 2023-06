OnePlus Nord 3 : fuites d’images et de fonctionnalités du nouveau smartphone milieu de gamme de OnePlus

Déjà depuis le début, aspirant au meilleur mobile Android milieu de gamme pour cette année 2023.

Ce sera le OnePlus Nord 3, le renouvellement du mobile le plus rémunéré de OnePlus.

Les OnePlus Nord 2 et OnePlus Nord 2T s’apprêtent déjà à recevoir très prochainement leur successeur au catalogue du constructeur de Shenzhen, et comme l’ont rapporté les confrères de WinFuture avec une fuite très importante en termes d’informations et de détails, il semblerait que le OnePlus Nord 3 est très proche de sa présentation officielle pour accompagner les nouveaux venus OnePlus Nord Buds 2 et le nouveau OnePlus Nord CE 3 Lite 5G.

Ce sera le mobile le plus rémunéré de OnePlus, également celui qui enregistre sûrement le plus de ventes au niveau mondial, donc son arrivée est très importante pour l’avenir de l’ancienne firme » ne jamais s’installer « , désormais intégrée à OPPO et avec plus de muscle, bien que tout aussi avec le drapeau d’antan qui a été gagné en préparant certains des meilleurs téléphones mobiles en termes de rapport qualité/prix.

Juste à temps pour l’été, OnePlus a déjà le best seller de son catalogue prêt pour 2023 : ce sera ce OnePlus Nord 3 qui sera présenté prochainement, suite aux caractéristiques du Ace 2V lancé en Chine.

C’est là que ce OnePlus Nord 3 concourra, que l’on peut déjà voir en images dans ses deux finitions, vert et noir, nous montrant deux hublots proéminents sur son dos pour donner plus d’importance à un système photographique amélioré, qui augmentera sa qualité avec un capteur de 50 mégapixels accompagné de deux objectifs supplémentaires, un ultra grand angle de 8 mégapixels et une macro de 2 MP qui feront foi et serviront sûrement aux calculs liés à la distance et à la mise au point.

Pour le reste, son design est déjà classique et épuré, élégant, avec un trou avant centré sur l’écran AMOLED de 6,74 pouces et une résolution QHD+ (2 772 x 1 240 pixels) qui aura également un taux de rafraîchissement jusqu’à 120 hertz.

Le terminal est en fait une copie conforme du OnePlus Ace 2V lancé en Chine il y a quelques semaines, nous pouvons donc également prévoir qu’il disposera d’un chipset MediaTek Dimensity 9000 avec un modem 5G et un processeur octa-core jusqu’à 3,05 GHz.

Le OnePlus Nord 3 en images

finition verte

finition noire

La mémoire RAM commencera à partir de 8 Go avec un stockage qui passera également de 128 Go, en plus de présenter une batterie de 5000 mAh pour alimenter un ensemble d’expérience fluide et satisfaisante qui peut recharger son énergie en quelques minutes grâce à une puissance de 80 watts via un câble USB de type C.

Llegará a los mercados europeos excepto a Alemania, donde como ya sabréis un problema de patentes con Nokia está impidiendo vender a OPPO, OnePlus y vivo, aunque por ahora no sabemos fechas concretas ni tampoco un precio que debería situarse en torno a los 499 euros más ou moins.

Nous devrons attendre quelques semaines, mais compte tenu du fait que le OnePlus Nord 2 est arrivé à l’été 2022, nous aurons sûrement dans peu de temps le nouveau best-seller OnePlus ici.

