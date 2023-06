Apple Vision Pro : une version plus abordable pourrait faire obstacle

Après des années de rumeurs, Apple a finalement mis le monde dans une tempête avec la sortie de son Apple Vision Pro. Le casque de réalité mixte destiné à « tout changer » a été annoncé avec des fonctionnalités prometteuses. Cependant, il n’est toujours pas destiné au grand public, et le prix de 3 499 $ nous le dit à lui seul. Le produit le plus coûteux est destiné aux développeurs qui aideront Apple à créer un écosystème dans la plate-forme. Cependant, Apple a déjà des plans pour un produit qui sera plus intéressant (lire moins cher) pour une adoption massive.

Apple Vision ou Apple Vision One arrivent au grand public en 2025

Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple prévoit déjà une version plus abordable du Vision Pro. Le nouvel appareil arrivera probablement en 2025. Gurman déclare par ailleurs qu’Apple envisageait initialement de retarder l’annonce du Vision Pro. Selon Gurman, le prix élevé indique une publicité négative pour le produit. Au lieu d’un délai, l’entreprise a choisi de donner aux personnes 9 mois pour s’habituer au prix.

Gurman déclare que le nouveau « modèle abordable » arborera le schéma de dénomination Apple Vision ou Vision One. Il se dirigera vers le grand public et Apple s’attend à une adoption massive. Le prix du produit n’est pas évoqué ici, mais d’une certaine manière, Apple fera « de son mieux » pour le réduire. Le nouveau casque pourrait utiliser des écrans de niveau inférieur, une puce moins puissante, des caméras moins performantes, ou peut-être nécessiter les AirPod pour la fonction audio spatiale. D’autre part, Apple assurera des fonctionnalités clés telles que l’écran externe EyeSight et le système de suivi des mains.

On est encore loin de la sortie d’un tel modèle. Comme mentionné précédemment, le produit vise une version 2025. Le nouveau modèle ne viendra pas seul, car Apple devrait lancer une deuxième génération de Pro la même année. La sortie d’un Apple Vision vanille et d’un Vision Pro indiquerait qu’Apple s’en tiendra au schéma de sortie du double produit. Il reste encore une année complète avant cette sortie probable, nous attendons plus de détails. Apple a tout le temps de convaincre les utilisateurs que le Vision Pro est vraiment une révolution.

Ce segment devrait également devenir plus compétitif à l’avenir. Avec l’entrée d’autres sociétés, Apple devra faire ses preuves.

