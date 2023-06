L’iPhone 15 sera un succès, ou du moins c’est ce que prédisent les analystes

Un analyste bien connu de Wall Street souligne que l’iPhone 15 sera un grand succès pour Apple, malgré le fait que leurs prix vont sûrement augmenter par rapport à leurs modèles précédents.

Selon certains analystes, l’iPhone 15 vise à être un succès pour Apple

Sans aucun doute, l’une des annonces les plus attendues cette année est celle de l’iPhone 15, plus qu’attendu. annonce importante, donc cette fois, ça n’allait pas être différent, et plus après avoir vu les mots qu’un analyste bien connu et respecté de Wall Street a partagés. Selon Dan Ives, malgré le fait que les ventes d’iPhone aient chuté ces derniers temps, il semble qu’avec la nouvelle gamme de ceux de Cupertino, il vise à être une sacrée bombe.

Bien que les revenus de l’iPhone d’Apple aient chuté de 4 % au cours des 6 derniers mois par rapport à la même période l’an dernier, ce que rapporte Cupertino ; Ives indique que sur les quelque 250 millions de mobiles Apple qui sont répartis dans le monde sont vieux et n’ont pas été mis à jour depuis au moins quatre ans, donc tout indique qu’avec l’iPhone 15, les parts des Américains atteindront des niveaux stratosphériques.

L’iPhone 15 vise à être un succès pour Apple

Dan Ives pense que le prochain iPhone 15 incitera tous les utilisateurs qui n’ont pas mis à jour leur iPhone depuis longtemps à le faire. En fait, cela indique qu’ils seront prêts à dépenser plus d’argent que prévu pour la nouvelle gamme de smartphones Apple. L’analyste commente que l’entreprise à la pomme mordue augmentera ses prix et établira un prix de vente moyen d’environ 925 $, ce qui représente une augmentation de 100 $ par rapport au prix de vente des appareils qui ont été vendus au cours des 18 derniers mois. . Même ainsi, ses nouveaux appareils semblent continuer à être l’un des mobiles les plus vendus sur le marché.

Il convient de mentionner qu’Ives a un bon bilan de succès par rapport aux autres prévisions sur les appareils Apple, donc, sans être officiel, il est au moins intéressant de prendre en compte ces informations. Toujours en parlant de la valeur de ceux-ci en dollars, qui est la devise sur laquelle tournent toutes ces informations, il est important de garder à l’esprit qu’actuellement, les prix de l’iPhone 14 Pro Max que nous pouvons trouver commencent à partir de 1 099 $, tandis que le modèle Pro commence par une valeur de 999 dollars. De même, il existe également l’iPhone 14 le plus standard, qui coûte environ 799 $, dans le cas de 128 Go, par exemple.

Donc, avec tout cela à l’esprit, il ne restera plus qu’à voir quels modèles du prochain iPhone 15 bénéficieront d’une augmentation de prix par rapport aux téléphones mobiles actuellement disponibles. Quoi qu’il en soit, pour savoir si cela est vrai et tous les détails que nous devons connaître, il semble que nous devrons attendre sa présentation officielle, ce qui se produira sûrement cet automne.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :