Coup de maître Huawei? La marque chinoise a déposé la marque Vision Pro il y a des années

L’Apple Vision Pro fait partie des produits de l’année 2023. Mais Apple pourrait être contraint de changer le nom de son appareil phare en Chine s’il ne veut pas avoir de problèmes avec Huawei.

Lunettes Apple Vision Pro avec tous leurs accessoires

L’Apple Vision Pro a été présentée lors de la dernière WWDC 2023 et est rapidement devenue le produit le plus attendu de l’année. Petit à petit, nous apprenons de plus en plus d’informations sur cette nouvelle proposition de Cupertino, du prix des verres correcteurs à certains problèmes ergonomiques.

Cependant, il y avait un détail qui avait été passé sous silence, et qui n’a été découvert qu’une semaine après la présentation de Vision Pro : c’est le portail d’origine chinoise CnBeta qui s’est fait l’écho d’une information qui pourrait forcer Apple à changer le nom de son lunettes en Chine.

Huawei a déposé la marque Vision Pro pendant 4 ans

Comme nous l’avons appris, Huawei a enregistré la marque Vision Pro en Chine il y a quatre ans, probablement avec l’idée d’utiliser ce nom sur l’un de ses téléviseurs de la série Vision. L’enregistrement a été effectué avec succès le 16 mai 2019 et, selon la documentation, la marque a le droit exclusif sur la marque de novembre 2021 à novembre 2031. C’est-à-dire pendant dix ans.

La documentation indique également que la marque est approuvée pour une utilisation sur les téléviseurs LCD et les casques virtuels, les appareils de réalité augmentée/virtuelle ou les équipements audio.

Dès lors, tout semble indiquer qu’Apple ne pourra pas utiliser la marque Vision Pro pour nommer ses nouvelles lunettes sur le marché chinois, mais devra trouver un autre nom, ou trouver un accord avec Huawei.

Pour l’instant, oui, Apple n’a pas confirmé s’il lancera ce produit en Chine. Nous savons que les États-Unis seront le premier marché à recevoir la Vision Pro, suivis par d’autres régions européennes et asiatiques. Il sera temps d’attendre de voir quelle est finalement la décision prise par Apple de commercialiser son nouveau produit phare sur le marché chinois.

