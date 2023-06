L’Apple Silicon Mac Pro est là, mais il ne peut toujours pas remplacer mon PC personnalisé

L’Apple Silicon Mac Pro est là, mais il ne remplacera toujours pas mon PC personnalisé pour le rendu 3D et le travail graphique chez Netcost-security.fr.

Apple a enfin dévoilé son Apple Silicon Mac Pro tant attendu, et je n’en achèterai pas un. Avec les premières rumeurs d’un « M2 Extreme », avec le double de la puissance de calcul du M2 Ultra, j’étais très enthousiasmé par le Mac Pro et j’espérais qu’il pourrait enfin remplacer mon PC personnalisé que j’utilise pour les graphiques 3D chez Netcost-security.fr.

Malheureusement, Apple est resté avec le même M2 Ultra SOC du Mac Studio, et en plus d’ajouter l’extensibilité PCI-E, les ordinateurs sont presque identiques.

Mac Pro : potentiel libéré, enchaîné par le silicium

Par rapport au nouveau M2 Ultra Mac Studio, le Mac Pro dispose d’un stockage évolutif et de six emplacements PCI-E qui peuvent être utilisés pour ajouter des cartes, telles que le stockage haut débit, la mise en réseau ou des cartes spécialisées comme celles nécessaires à la production musicale. C’est tout ce qu’Apple a donné à ses utilisateurs professionnels en matière d’évolutivité. Le Mac Pro, qui commence à 6 999 $ pour le modèle de base, est toujours bloqué avec le même CPU, GPU et RAM soudée, et surtout à la vitesse à laquelle Apple Silicon progresse, c’est vraiment dommage.

Apple Silicon est vraiment remarquable et présente de nombreux avantages, notamment des processeurs ultra-rapides et une efficacité absurde. Le problème est que l’impressionnante « performance par watt » annoncée par Apple n’a pas d’importance sur une machine comme le Mac Pro. Mon PC actuel, un PC construit sur mesure avec un Ryzen 5900X et un RTX 4090, fonctionne à un maximum de 700 à 800 watts avec le GPU utilisant jusqu’à 450 watts stupéfiants, et c’est tout à fait correct.

Le fait que le M2 Ultra, un SOC très puissant, soit capable de fonctionner à une puissance aussi faible est très, très impressionnant, mais en tant que personne qui a simplement besoin du plus de performances possible, cela ne fait aucune différence pour mon travail. Le nouveau Mac Pro semble en fait utiliser la même alimentation d’environ 1000 W que l’ancien Mac Pro, mais étant donné qu’Apple n’a fait aucune réclamation quant aux améliorations de performances du M2 Ultra Mac Studio, on s’attend à ce qu’une grande partie de cela reste inutilisée.

Par rapport à mon RTX 4090, les performances du GPU M2 Ultra Mac Pro font défaut. Les performances du GPU, en particulier en ce qui concerne le rendu 3D, n’ont jamais été un point fort pour Apple Silicon, et malgré les affirmations d’Apple selon lesquelles leurs SOC les plus haut de gamme partagent les performances des dernières offres de NVIDIA avec une efficacité énergétique beaucoup plus faible, dans le monde réel, c’est ce n’est pas le cas. Lors de mes tests dans Blender du M1 Ultra le plus haut de gamme et du MacBook Pro M2 Max (pour tenir compte de la mise à l’échelle fixe du GPU), j’ai été déçu des performances. Les temps de rendu, dans la pratique, sont parfois deux à trois fois plus lents, et en raison de facteurs tels que le manque de ray tracing matériel, les performances de la fenêtre d’affichage sont une dégradation massive.

Je devais constamment configurer des plans sans éclairage en temps réel juste pour bien voir la scène pendant que je composais le plan. Une partie de ces performances est simplement due à la nécessité d’une meilleure prise en charge d’Apple Silicon. NVIDIA a l’avantage du moteur de ray tracing OPTiX, et bien que Blender ait ajouté la prise en charge de Metal pour le rendu Apple Silicon, il s’agit d’une couche de traduction inefficace et ne se rapproche pas de l’optimisation d’OPTiX.

Une grande partie de cette comparaison est injuste; mon PC utilise plus du double de la puissance du Mac Pro et utilise des techniques de rendu propriétaires qui améliorent considérablement les performances, mais c’est le paysage actuel. Pour mon flux de travail, le Mac Pro ne suffit tout simplement pas.

Je déteste Windows. J’ai utilisé des MacBook toute ma vie et c’est sous Mac OS que je me sens le plus à l’aise. Lorsque je suis sur mon PC, AirDrop me manque, iMessage me manque et l’expérience Apple me manque. Ça me manque tellement que j’utilise un Studio Display avec mon PC avec un adaptateur janky. Je n’aimerais rien de plus que de me débarrasser de ce PC et de passer à un Mac Pro. Beaucoup de gens souligneront tous les différents logiciels que je pourrais utiliser et qui tirent mieux parti des performances du GPU d’Apple Silicon que Blender.

Croyez-moi, j’ai essayé Octane X et j’ai essayé Cinema 4D – Blender est le logiciel avec lequel je me sens le plus à l’aise. Avec lui, je peux travailler plus vite et obtenir les meilleurs résultats, et au final, c’est tout ce qui compte.

Malgré mon amour pour Apple Silicon, vous êtes enfermé. Apple Silicon ne vous offre que quelques options, qu’il s’agisse d’un manque d’évolutivité ou de la nécessité de changer de programme car celui que vous connaissez bien n’est pas bien pris en charge. A l’inverse, mon PC m’offre une infinité d’options. À tout moment, je peux échanger facilement le GPU, le CPU, la RAM, le stockage, etc., et je peux exécuter n’importe quel programme, et ils seront soit entièrement pris en charge, soit fortement optimisés pour mon système.

Maintenant, le prix. Mac Pro commence à 6 999 $. Pour le M2 Ultra haut de gamme avec des spécifications similaires à ma plate-forme actuelle, vous envisagez 9 799,00 $ pour 128 Go de RAM et 4 To de stockage. Mon PC personnalisé me coûte environ 4 000 $ et me permettra de mettre à niveau n’importe quel composant sur toute la ligne. Le choix semble simple, mais j’aimerais entendre vos avis.

@ianzelbo



