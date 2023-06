Tout n’est pas Xiaomi, ce Samsung Galaxy est une bonne affaire et a exactement ce dont vous avez besoin

Le mobile coréen est beau, complet et vous accompagnera pendant des années. Ne vous chauffez pas la tête, c’est une excellente option.

Le Samsung Galaxy M13 et ses différentes finitions.

Grâce à cette offre Amazon, vous pouvez emporter chez vous l’un des Samsung milieu de gamme les plus populaires pour très peu. Le Samsung Galaxy M13 tombe à 142 euros, un prix spectaculaire pour un appareil qui a exactement ce dont vous avez besoin. Nous parlons du modèle global, il ne pouvait en être autrement, qui est accompagné de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage.

Notre protagoniste continue d’être vendu pour environ 180 euros dans la boutique officielle Samsung, pour le moment personne ne peut rivaliser avec le prix d’Amazon. Il est arrivé sur le marché pour 219 euros et maintenant qu’il en coûte moins de 150, c’est un achat très intéressant. Ce sont chacune de ses caractéristiques, ne laissez rien de côté.

SamsungGalaxy M13

Achetez le mobile Samsung au meilleur prix

Le magnifique smartphone Samsung est en plastique, ce qui lui confère légèreté et durabilité. À l’avant se trouve un bon écran, doté de la technologie IPS, d’une diagonale de 6,6 pouces et d’une résolution Full HD + pour ne manquer aucun détail. La firme coréenne est experte, elle fait un excellent travail même avec les appareils les moins chers.

Son cerveau vous permettra de déplacer sans problème les applications que vous utilisez quotidiennement, c’est l’une des créations de Samsung lui-même. L’Exynos 850 est un bon processeur de confiance. Comme nous l’avons souligné, dans ce cas, il est accompagné de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage, des chiffres plus que décents.

Nous n’oublions pas la section photographique, très importante aujourd’hui. Le smartphone coréen est livré avec un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur grand angle de 8 mégapixels, un capteur de 2 mégapixels pour le mode portrait et un capteur macro pour capturer les moindres détails. Tirez sans crainte, vous obtiendrez des résultats plus que décents dans toutes sortes de scénarios.

SamsungGalaxy M13

C’est simple, on ne peut pas demander beaucoup plus pour moins de 150 euros. Ce Samsung Galaxy M13 est conforme dans toutes les sections afin que vous puissiez profiter d’une bonne expérience utilisateur, c’est l’un des meilleurs achats si vous recherchez quelque chose de très bon marché et d’un fabricant traditionnel.

