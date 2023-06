MIUI 14 arrive déjà sur le POCO M4 Pro 5G

Xiaomi a commencé à publier la mise à jour de MIUI 14 pour l’un de ses smartphones les moins chers, le POCO M4 Pro 5G.

Le POCO M4 Pro 5G est l’un des derniers terminaux de la marque à recevoir la mise à jour vers MIUI 14

Le POCO M4 Pro 5G est l’un des mobiles POCO les plus populaires de ces dernières années. Et maintenant, ses propriétaires peuvent enfin profiter de l’actualité de la dernière version de la couche de personnalisation de Xiaomi, MIUI 14. C’est aussi la première version basée sur Android 13 à atteindre ce smartphone pas cher.

La mise à jour, comme ils l’ont confirmé via le portail XiaoMiui, vise la version globale de l’appareil, de sorte que dans les prochaines heures, tous les utilisateurs du terminal pourront profiter des nouvelles qui arrivent sur le logiciel de l’appareil.

À ce stade, très peu de téléphones du catalogue Xiaomi n’ont pas encore reçu la mise à jour vers MIUI 14. La société a commencé par mettre à jour ses modèles phares au début de l’année, puis a publié la nouvelle version pour d’autres appareils, dans sa version la plus orientée vers le milieu de gamme.

C’est maintenant au tour des modèles les plus abordables. Il y a quelques jours à peine, nous avons parlé de l’arrivée de MIUI 14 avec Android 13 sur le Redmi Note 11, et cette fois c’est à l’un des modèles POCO les plus populaires de ces dernières années.

Le POCO M4 Pro 5G reçoit déjà la mise à jour de MIUI 14 dans le monde, avec le correctif de sécurité de juin 2023 inclus. Cette nouvelle version introduit plusieurs améliorations intéressantes, telles que des recherches avancées dans l’application de paramètres, des changements dans l’interface utilisateur et, bien sûr, toutes les nouvelles fonctionnalités apportées par la dernière version d’Android.

Les étapes pour mettre à jour le POCO M4 Pro 5G vers la dernière version de MIUI sont les mêmes que dans n’importe quel autre smartphone de la marque. Comme toujours, il est possible de forcer la mise à jour via l’application gratuite MIUI Downloader. Vous devez juste vous assurer de choisir la version MIUI-V14.0.1.0.TGBMIXM.

