Ce Xiaomi avec 256 Go, Android 13 et une dalle Amoled 120 Hz touche son prix minimum

Le roi du milieu de gamme est de retour avec une version vitaminée et un superbe appareil photo.

Le milieu de gamme d’Android est dominé par Xiaomi depuis plusieurs années, depuis le premier Redmi Note. Désormais, le marché bon marché regorge de grands fabricants comme realme, Samsung, OnePlus ou encore OPPO. Cependant, avec le lancement de la nouvelle famille de téléphones Redmi Note, Xiaomi revient à sa juste place.

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 18 juin, vous pouvez obtenir le Redmi Note 12 Pro 5G, dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne, pour seulement 239 euros sur AliExpress Plaza. Tout cela avec une livraison gratuite en 3 jours maximum et une garantie de 3 ans comme l’exige la loi. Sur le site officiel, son prix est actuellement de 399,99 euros, au lieu de 429,99 euros, ou vous pouvez également l’acheter sur Amazon pour 309 euros en blanc.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G (8/256 Go)

Achetez le Xiaomi le moins cher et le plus équilibré de 2023

Imaginez avoir entre les mains un appareil alliant style et technologie de pointe. Le Redmi Note 12 Pro 5G est le dernier bijou de Xiaomi qui vous offre une expérience unique. Bien qu’il soit fini en plastique, il ne mesure que 7,9 mm d’épaisseur et pèse 187 grammes, ce qui le rend très confortable.

L’écran Amoled de 6,67 pouces vous plonge dans une qualité d’image incroyable. Profitez de couleurs vives et de détails nets grâce à sa résolution Full HD+. De plus, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, vous vous sentirez exceptionnellement fluide à chaque défilement. Avec la prise en charge de HDR10+ et Dolby Vision, vous pourrez profiter de contenus multimédias avec des couleurs plus riches et un contraste amélioré.

Équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 1080 6 nm 2,6 GHz et d’une carte graphique ARM Mali-G68, le Redmi Note 12 Pro 5G garantit des performances exceptionnelles. Avec 8 Go de RAM LPDDR4X et 256 Go de stockage, vous aurez plus qu’assez d’espace pour toutes vos applications et jeux. Ses performances sont démontrées sur le papier en obtenant également 538 000 points au test Antutu.

En matière de photographie, ce téléphone ne déçoit pas. Avec sa triple caméra arrière, composée de capteurs Sony IMX766 de 50 MP f/1.88, vous pouvez capturer des moments inoubliables avec une qualité incroyable. Grâce au stabilisateur optique, vos photos seront plus claires et plus nettes, même dans des conditions de faible luminosité. Il intègre un objectif grand angle de 8 MP et un objectif macro pour que vous puissiez explorer votre créativité au maximum. Et qu’en est-il de la vidéo ? Enregistrez des vidéos en 4K à 60 ips et au ralenti à 960 ips.

Si on parle d’autonomie, le Redmi Note 12 Pro 5G est un champion. Avec une batterie de 5000 mAh, vous pouvez profiter jusqu’à 2 jours complets d’utilisation sans recharge. Ajoutez une charge rapide à 67W, avec laquelle votre téléphone sera à 100% en moins de 40 minutes. Le lecteur d’empreintes digitales sur le côté assure un déverrouillage rapide et efficace, tandis que les enceintes sonores Dolby Atmos vous plongent dans une expérience audio immersive.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G (8/256 Go)

Qu’en est-il de la connectivité ? Avec 5G, NFC, port casque, infrarouge, Dual SIM, GPS, WiFi 6 et Bluetooth 5.2, vous aurez toutes les options dont vous avez besoin. Le Redmi Note 12 Pro 5G de Xiaomi est une opportunité à ne pas manquer. Profitez de cette offre spéciale sur AliExpress Plaza pour seulement 239 euros.

