Tout ce qu’il faut regarder avant d’acheter un mobile Xiaomi d’occasion

Tout nouveau mobile fait partie de ces moments merveilleux que l’on vit de temps en temps : retirer le plastique qui le recouvre, l’allumer pour la première fois, etc. Mais à l’ère actuelle, une option aussi demandée qu’utilisée est d’opter pour un smartphone d’occasion, afin de faire des économies.

Et il y a des stores qui proposent des terminaux d’occasion qui ont l’air neufs. Et si vous cherchez un mobile Xiaomi, POCO ou Redmi avec le label ‘Pre-owned’ ou ‘Refurbished’, il est préférable de regarder plusieurs choses avant d’officialiser l’achat.

Acheter un mobile Xiaomi d’occasion remis à neuf, ce qu’il faut rechercher et vérifier

L’économie monétaire n’est pas seulement l’une des raisons de choisir un smartphone remis à neuf, mais elle contribue également à réduire l’excès de déchets électroniques, car le rythme actuel de présentation d’un nouveau modèle de mobile chaque année entraîne une accumulation gigantesque de terminaux qui peuvent encore une seconde vie.

Vous aidez également l’environnement, et au passage vous obtenez un peu de tranquillité d’esprit, car ce n’est pas la même chose qu’un téléphone portable d’occasion tombe par terre et se casse, qu’un tout neuf que vous avez descellé et vous a coûté trois fois plus.

Conseil 1 : Inspectez-le en détail, n’ayez pas peur d’y investir du temps

L’un des problèmes avec l’achat d’un mobile d’occasion est que parfois nous ne le regardons pas aussi attentivement qu’il le faut, et parce que nous sommes pressés, ou la pression d’être dans un store avec des gens qui attendent derrière nous , on jette un regard trop superficiel.

Non, vous devez vous arrêter, le vérifier de près, voir si l’écran a des rayures, comme les objectifs de la caméra arrière – un indicateur qu’il a pris plusieurs coups/chutes et peut donc aussi avoir des problèmes internes. Vérifiez les ports, s’il y a beaucoup de saleté dans le port de charge, dans la fente SIM, dans la sortie jack audio et les boutons physiques, s’ils répondent bien à la pression.

Regardez les petits trous dans le ou les haut-parleurs. Si vous transportez votre ancien mobile, activez la torche et examinez ce que sera votre nouveau smartphone pour voir si la lumière révèle des bosses ou des marques. Si vous êtes dans un store et qu’il y a du monde, déplacez-vous simplement sur le côté et vaquez à vos occupations. Si c’est un de ceux avec une batterie amovible, très courant au début de la dernière décennie mais un avis rare aujourd’hui, faites-le et vérifiez la batterie, si elle est bonne ou gonflée, déformée, si c’est l’origine ou une pièce de rechange un.

Astuce 2 : À la recherche de pixels morts, le menu secret des options de Xiaomi

Le moment est venu d’allumer le mobile, car vous devez vérifier plusieurs choses, et la première et la plus essentielle est de savoir s’il s’allume et comment l’écran réagit. S’il s’agit d’un Xiaomi, Redmi ou POCO, ouvrez l’application d’appel et tapez ceci :

##6484##

Il s’agit d’un code caché pour les smartphones fabriqués par Xiaomi qui active un menu de test qui nous sera très utile, car il lance une batterie de tests sur l’appareil. À partir de là, vous pouvez vérifier pratiquement tous les paramètres du terminal, du bon fonctionnement des vibrations aux accéléromètres, gyroscopes, bluetooth, microphones, haut-parleurs, capteurs, les différents objectifs de caméra, etc. Et bien sûr, vérifiez l’écran pour les pixels morts.

Une autre option est, si vous avez acheté le mobile en ligne et que vous l’avez reçu, téléchargez des applications comme l’une de ces trois, qui viennent avec des fonctions et des tests similaires à ceux du menu caché Xiaomi :

Astuce 3 : ce qui est livré dans la boîte, testez le port de charge

Il existe des stores qui vous vendront un mobile reconditionné sans boitier, avec l’appareil et le câble de recharge tel quel. D’autres vous donneront la boîte, et il est bon de vérifier ce qu’elle contient – un indice est d’ouvrir une page Web sur le mobile que vous utilisez et de rechercher ce qui se trouve dans la boîte du modèle que vous souhaitez acheter.

L’une des choses essentielles à faire et la première chose à faire est de connecter le port de charge et de voir si le mobile se charge réellement. Débranchez le câble et, pendant que vous vous amusez avec, par exemple en naviguant, en ouvrant des applications ou en regardant quelque chose sur YouTube -pour voir comment il réagit à des choses comme le WiFi-, vérifiez le pourcentage de la batterie pour voir s’il baisse très rapidement ou non. Et si l’utilisation devient trop chaude.

Astuce 4 : Vérifiez l’IMEI, la carte d’identité mobile

Chaque téléphone mobile, modem GSM ou appareil doté d’un modem téléphonique intégré possède un code IMEI (International Mobile Equipment Identity) qui sert de DNI à ces appareils. Les réseaux GSM auxquels vous vous connectez quotidiennement utilisent le numéro IMEI pour identifier les appareils valides et peuvent empêcher un téléphone volé d’accéder à Internet. Si votre téléphone est volé, vous pouvez demander à votre fournisseur de réseau d’utiliser le numéro IMEI pour verrouiller le téléphone.

Si le store ne vous fournit pas la boîte du smartphone, d’où proviennent généralement l’IMEI et le numéro de série de l’appareil, vous pouvez le vérifier vous-même. Appuyez sur ceci dans l’application d’appel :

*#06#

Immédiatement sur l’écran apparaîtront l’IMEI (ou les IMEI si vous avez une double SIM) et le numéro de série. Allez sur le site Imei.info, entrez le code qui apparaît à l’écran, et vous verrez toutes les informations officielles de votre terminal, pour savoir s’il est légitime ou volé.

Si tout est en ordre, fermez l’affaire. S’il a été en ligne, via Wallapop, eBay ou quelque chose comme ça, ne validez pas la vente tant que vous n’avez pas vérifié tout cela, au cas où vous devriez le retourner et/ou lancer un processus parce que le vendeur ne veut pas l’accepter.

