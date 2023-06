Spotify va copier l’une des meilleures fonctionnalités de YouTube Music

Dans un court laps de temps, Spotify téléchargera la musique que vous avez récemment écoutée afin que vous puissiez la jouer si vous n’avez pas Internet.

L’icône de Spotify, la plateforme de musique en streaming la plus utilisée au monde

Bonne nouvelle pour tous ceux qui utilisent Spotify : la plateforme de streaming musical par excellence s’apprête à introduire une nouvelle fonctionnalité que l’on a déjà vue sur des services comme YouTube Music, et qui permettra aux utilisateurs de continuer à écouter leur musique préférée même lorsqu’ils n’en ont pas une connexion Internet, qu’elle n’ait pas été préalablement téléchargée ou non.

C’est Daniel Ek lui-même, PDG de Spotify, qui a annoncé l’arrivée de cette fonction. Comme il l’a expliqué, il est déjà en développement et pourrait être disponible très prochainement.

Vous pouvez continuer à écouter de la musique sur Spotify lorsque vous perdez la connexion

Comme Ek lui-même l’a révélé, cette nouvelle fonction arrivera sous le nom de « Votre mix hors ligne », et ce sera une liste de lecture créée automatiquement composée de musique récemment écoutée. Le principal attrait de cette liste réside dans le fait qu’elle peut être jouée sans avoir besoin d’une connexion Internet.

Nous avons testé une nouvelle fonctionnalité appelée « Votre mix hors ligne » – une liste de lecture conçue pour les moments où vous n’êtes peut-être pas en ligne ✈️ Qu’en penses-tu? pic.twitter.com/9so0FZMRPX —Daniel Ek (@eldsjal) 8 juin 2023

Ceux qui ont utilisé YouTube Music sauront que la plate-forme Google inclut déjà une fonction similaire depuis un certain temps grâce à la fonction de téléchargement intelligent qui est récemment arrivée sur l’application. On ne sait pas, oui, si dans le cas de Spotify, il y aura la possibilité de personnaliser cette playlist comme le fait YouTube, où il est possible de choisir le nombre maximum de chansons qu’elle doit contenir.

Certains utilisateurs de Spotify ont confirmé à TechCrunch qu’ils voyaient cette option dans leur compte depuis quelques jours maintenant. Cependant, Daniel Ek lui-même a confirmé qu’il est en phase de test et qu’il faudra encore un certain temps pour atteindre le monde entier.

Quoi qu’il en soit, il est certainement apprécié que l’entreprise continue d’améliorer sa plate-forme avec de nouvelles fonctionnalités comme celle-ci. Il est fort probable, oui, que seuls les abonnés Spotify Premium puissent en profiter.



