L’un des meilleurs jeux de puzzle de ces dernières années est sur le point d’arriver sur votre mobile

Unpacking, l’un des jeux de puzzle indépendants qui a conquis le plus d’utilisateurs, est sur le point de passer aux plateformes mobiles. L’étude elle-même s’est chargée de le confirmer via son blog.

Déballage, l’un des meilleurs jeux de puzzle de ces dernières années.

Pour ceux d’entre vous qui suivent de près le monde du jeu vidéo (et plus particulièrement la scène indépendante), vous avez peut-être l’habitude de voir des petites pépites qui viennent voler le cœur des joueurs. Certains d’entre eux ont même fini par atteindre le service Xbox Cloud Gaming pour Android, comme c’est le cas des deux titres de la saga Ori ou Hellblade : Senua’s Sacrifice.

D’autres ont fini par se frayer un chemin sur toutes sortes de plates-formes, y compris la défunte Google Stadia. Il semble que ce soit le cas du jeu dont nous allons parler dans cet article, puisqu’il va être porté sur Android très prochainement.

Le déballage arrive sur Android

Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas, Unpacking est un jeu de réflexion développé par le studio indépendant Witch Beam. C’est l’étude elle-même à travers son blog qui s’est chargée de la communiquer à toute la communauté des joueurs.

Le jeu est disponible pour PC via Steam, GOG et le Humble Store, mais peut également être acheté pour les consoles des stores Nintendo Switch, Xbox et PlayStation. Et, comme nous l’avons déjà dit, il sera bientôt disponible pour Android et iOS.

Et de quoi parle le Déballage ? Eh bien, si vous avez déjà dû déménager, vous savez de quoi il s’agit : sortir tous vos biens d’une boîte pour les placer dans votre nouvel espace de vie. Il s’agit essentiellement de bouger mais à son rythme, sans se précipiter, en prenant son temps pour remplir une pièce de choses.

Aucune hâte n’est sérieuse, car il n’y a pas de limite de temps, ni de concours pour voir qui est celui qui termine le mouvement le plus rapidement. Ce que Unpacking veut, c’est que vous vous détendiez pendant que vous jouez et frappez la noix de coco, pour en faire une expérience agréable après une longue journée dans le monde réel.

Pendant le jeu, vous rencontrerez une maison vide et de nombreuses boîtes en carton, que vous devrez ouvrir et distribuer dans tous les espaces de la maison. L’idée est de trouver le meilleur agencement possible pour que tout rentre et rentre à sa place, ce qui demandera un peu de réflexion.

