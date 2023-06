Cette application météo a été créée par OnePlus, a un design unique et est compatible avec n’importe quel Android

Vous pouvez télécharger la nouvelle application météo OnePlus sur n’importe quel smartphone Android.

L’interface OneLab, la nouvelle application météo OnePlus.

Peu de gens savent que OnePlus, le fabricant de smartphones et d’appareils appartenant au conglomérat géant chinois BBK Electronics, dispose d’un catalogue d’applications Android composé de plusieurs outils utiles. L’un des meilleurs et des plus connus est Clipt, qui propose un presse-papiers synchronisé entre le mobile et l’ordinateur, mais ce n’est pas le seul qui vaille la peine.

Il y a quelque temps, la société a également lancé sa propre application météo, appelée Sense Weather. Il s’agit d’une application différente de toute autre dans sa catégorie, qui se distingue par son design exquis et par son format que nous n’avons jamais vu auparavant dans une application de ce type.

Sense Weather, une application météo différente axée sur le design

L’application en question a été créée par OneLab, le « laboratoire d’expérimentation » de OnePlus, qui compte déjà plusieurs applications publiées sur le Google Play Store.

Dans ce cas, nous avons affaire à une application météo qui se concentre sur la conception la plus intuitive possible. Pour ce faire, l’application a une esthétique simple, où la seule chose que nous verrons lors du choix d’un emplacement est un graphique interactif avec des mouvements qui représentent la météo.

L’équipe OneLab explique que l’application est mieux appréciée sur les appareils de milieu de gamme ou haut de gamme qui ont un bon système haptique, puisque Sense Weather utilise le moteur de vibration du smartphone pour vous faire « sentir » l’heure.

En plus de la météo actuelle, l’application permet également de consulter une prévision de précipitations ou d’évolution de température au fil des heures et des jours.

Il est possible de télécharger Sense Weather gratuitement via Google Play. Et, comme le reste des applications de OneLab, il n’est pas nécessaire d’avoir un mobile OnePlus pour l’utiliser : il est compatible avec la grande majorité des appareils Android.

Télécharger sur Google Play | Météo à Sens

