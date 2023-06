Si vous vous sentez capable de faire ce petit sacrifice, vous pouvez économiser de la batterie et des données sur votre mobile Xiaomi avec un simple réglage MIUI

Nous utilisons les smartphones pour tellement de choses au quotidien que manquer de batterie avant le décompte est un véritable drame. Il est vrai qu’il existe des batteries externes qui peuvent nous fournir un câble lorsque nous n’avons pas de prise à proximité mais, avouons-le, nous ne les emportons presque jamais avec nous. L’extension de l’autonomie de nos téléphones est donc un facteur clé, d’autant plus si nous sommes dans la rue.

Et pour y parvenir, MIUI dispose d’une option fantastique dans ses paramètres de batterie qui nous permet de faire un petit sacrifice au profit de l’autonomie de notre mobile Xiaomi. Nous ne parlons pas d’un mode d’économie permanent qui transforme le mobile en presse-papier, mais d’une coupure de courant spécifique qui peut nous aider à gagner du temps avant de rentrer chez nous. Et si nous choisissons de l’activer, le processus est vraiment simple.

Si vous ne regardez pas votre mobile, vous n’aurez pas de données

Comme nous l’avons dit, ici dans le monde de MIUI, nous avons une option intéressante qui est très facile à activer et qui nous permet de sacrifier un peu l’utilisation de notre mobile en échange d’un gain d’autonomie. C’est une fonction que la couche de personnalisation de Xiaomi nous offre afin que lorsque nous éteignons l’écran du téléphone, nous n’ayons pas de données mobiles. Le mobile ne sera connecté que lorsque nous l’utiliserons. Et un peu plus tard. Le peu que nous décidons.

Pour y parvenir, il suffit d’aller dans les paramètres de notre mobile Xiaomi (ou d’un Redmi ou d’un POCO, toute personne disposant de MIUI à partir de la version 12 travaillera pour nous) et d’ouvrir la section batterie. Une fois à l’intérieur, nous cliquerons sur le bouton des paramètres en haut à droite de l’écran, et là nous accéderons à « Désactiver les données mobiles lorsque l’appareil est verrouillé », qui devrait apparaître avec « Jamais » comme option par défaut.

Une fois que nous cliquons sur cette option, nous verrons que MIUI nous donne trois alternatives de temps. 5 minutes, 10 minutes et 30 minutes. C’est le temps que le mobile restera connecté aux données mobiles à chaque fois que nous éteindrons l’écran. Là, cela dépendra de la quantité de données dont nous avons besoin dans la rue car, après l’heure que nous choisissons, le mobile coupera la connexion jusqu’à ce que nous rallumions l’écran. Ce sera alors lorsque nous recevrons des WhatsApps, des e-mails, des notifications de réseaux sociaux et autres. Les appels ne seront interrompus à aucun moment.

Voici comment la sauvegarde des données est configurée avec l’écran éteint dans MIUI

Nous ouvrons les paramètres de notre Xiaomi

Nous accédons à la section ‘Batterie’

Cliquez sur ‘Désactiver les données mobiles lorsque l’appareil est verrouillé’

On choisit le temps pendant lequel il restera connecté aux données après avoir éteint l’écran : 5, 10 ou 30 minutes.

Alors maintenant, vous savez comment vous pouvez faire votre part pour que votre Xiaomi soit allumé plus longtemps et économise la batterie dans la rue. Et certaines données mobiles, les choses telles qu’elles sont, même si aujourd’hui cette économie est un peu moins importante grâce aux différents tarifs mobiles qui sont gérés sur le marché. Si vous pouvez sacrifier ces messages immédiats dans la rue, vous pouvez facilement étirer la batterie de votre Xiaomi. Tu choisis.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :