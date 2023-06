Vision Pro n’était qu’un début : Apple travaille déjà sur deux autres nouvelles lunettes de réalité étendue

La firme de Cupertino a présenté la semaine dernière ses nouvelles lunettes de réalité mixte. Bien qu’ils ne soient pas encore sur le marché, Apple mise gros sur le concept et a déjà deux nouveaux appareils dans le four.

Apple travaille déjà sur deux nouvelles lunettes de réalité mixte

Apple a présenté la semaine dernière son premier nouvel appareil en 8 ans. Nous faisons référence à l’Apple Vision Pro, qui a suscité toutes sortes de commentaires tant pour l’impressionnante de ces lunettes de réalité mixte que pour le prix de l’appareil. Sans surprise, 3 500 $, c’est beaucoup d’argent; Peu importe Tim Cook qui dit qu’ils sont d’un excellent rapport qualité-prix.

Cependant, l’Apple Vision Pro ne sera pas les seules lunettes de réalité mixte de l’entreprise. Même sans avoir mis le pied sur le marché, sans données de vente et en jouant beaucoup, comme indiqué dans un bulletin Bloomberg, le célèbre journaliste Mark Gurman assure qu’à Cupertino, ils travaillent déjà sur deux nouveaux appareils dans le même sens.

Apple parie fortement sur le Vision Pro

Apparemment, l’entreprise travaillerait sur un modèle moins cher qui perdrait la dénomination « Pro » de son nom. Selon Gurman, ce modèle « standard » utiliserait des écrans de qualité inférieure, moins de caméras et un processeur non M2. On suppose qu’il s’agit d’une puce iPhone ou même d’une puce M1.

Du point de vue de la conception, le modèle le moins cher aurait une finition légèrement plus basique, et l’audio spatial nécessitera des AirPod au lieu de passer par les haut-parleurs du casque. Il est également suggéré que l’écran EyeSight et les fonctions de surveillance des mains et des yeux soient inclus dans ce modèle, car Apple les considère comme essentiels. Enfin, ces Apple Vision moins chères devraient arriver fin 2025 au plus tôt.

Enfin, concernant l’autre modèle sur lequel travaille Apple, il s’agirait apparemment du successeur du Vision Pro, Gurman assure qu’il disposera d’un processeur plus rapide, et que cela pourrait être le début d’une nouvelle stratégie pour l’entreprise qui serait divisée en deux fronts. De cette façon, avec leurs lunettes de réalité mixte, ils suivraient la même stratégie qu’avec l’iPhone, qui est déjà divisé en une série standard et une série Pro.

