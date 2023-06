L’un des meilleurs jeux de stratégie pour Android peut être téléchargé gratuitement pendant quelques heures

Si vous vous dépêchez, vous pouvez jouer à Defence Zone 3 Ultra HD, l’un des meilleurs titres de stratégie militaire sur le Play Store, sans débourser un centime.

Si vous aimez les jeux de stratégie, ne manquez pas l’occasion d’essayer gratuitement Defence Zone 3 Ultra HD

Le Google Play Store regorge de jeux en tout genre, gratuits et payants, mais de temps en temps les développeurs de certains titres payants nous proposent leurs créations gratuitement pendant une durée limitée. Aujourd’hui est l’un de ces jours, puisque vous pouvez obtenir gratuitement l’un des meilleurs jeux de stratégie de la boutique Google, même si ce n’est que pour quelques heures.

Le jeu en question est Defence Zone 3 Ultra HD, un titre qui compte déjà plus de 500 000 téléchargements à son actif et qui a une note moyenne dans le Play Store de 4,6 sur 5 basée sur plus de 24 000 avis d’utilisateurs.

Defense Zone 3 Ultra HD est gratuit pour une durée limitée, profitez-en !

Defence Zone 3 Ultra HD est un jeu de stratégie militaire de type tower defense qui se distingue par ses graphismes de haute qualité et ses mécanismes très simples, puisque votre objectif dans ce titre sera de protéger vos tours des armées ennemies qui veulent les détruire et détruire leurs tours.

Pour atteindre cet objectif, ce jeu met à votre disposition un total de 8 types différents de tourelles de défense, dans lesquelles vous pouvez activer jusqu’à huit capacités spéciales, allant des attaques aériennes aux bombes nucléaires.

De même, comme dans d’autres jeux similaires, dans Defense Zone 3 Ultra HD, vous pourrez également améliorer et renforcer vos tours avec un bon nombre d’armes qui vous permettront d’augmenter la portée d’attaque, la cadence de tir et la puissance des dégâts , entre autres options et combinez-les pour les rendre encore plus mortelles.

Ce jeu de stratégie populaire pour Android a quatre niveaux de difficulté que vous pouvez ajuster en fonction de vos compétences et de votre expérience, et chacun d’eux a une série de défis qui vous feront ne jamais vous ennuyer.

Habituellement, Defense Zone 3 Ultra HD est au prix de 2,69 euros, mais pendant les prochaines heures, vous pourrez le télécharger gratuitement. Ce jeu est compatible avec tout appareil Android doté d’une version égale ou supérieure à Android 5.1 et, par ailleurs, il propose une série de contenus à débloquer via des achats intégrés allant de 1,09 euros à 109,99 euros.

Google Play | Défense Zone 3 Ultra HD (Gratuit 2,69 euros

