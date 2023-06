Samsung Galaxy S23 FE : une fuite récente révèle que la nouvelle Fan Edition arrivera cette année

Une information du média spécialisé Galaxy Club nous montre la batterie du Samsung Galaxy S23 FE, ce qui laisse penser que le nouveau haut de gamme abordable de Samsung pourrait arriver plus tôt que prévu.

Le Samsung Galaxy S21 FE dans ses quatre teintes disponibles

Au cours des derniers mois, des informations contradictoires nous sont parvenues sur le nouveau Samsung Galaxy S23 FE, car bien que certains détails de cette nouvelle Fan Edition aient été révélés, comme le fait qu’il aura le même appareil photo principal que le Galaxy S23 et qu’il pariera sur un processeur Exynos, en même temps nous avons également appris que ce terminal pourrait ne pas arriver avant 2024 ou même être annulé.

Bon, maintenant pour jeter de l’huile sur le feu, une nouvelle fuite vient de dévoiler la batterie du Samsung Galaxy S23 FE, un détail qui semble indiquer que ce smartphone haut de gamme non seulement ne sera pas annulé, mais pourrait être annoncé plus tôt que prévu. attendu. attendu.

La batterie Samsung Galaxy S23 FE confirme son numéro de modèle et son arrivée imminente

Une récente fuite du média spécialisé Galaxy Club nous montre une image de la cellule de batterie du prochain Samsung Galaxy S23 FE, qui ne confirme pas, pour le moment, sa capacité.

Ce que nous savons, c’est que le numéro de modèle de la batterie est EB-BS711ABY, ce qui correspond au numéro de modèle SM-S711, qui, selon les fuites précédentes, correspond au Samsung Galaxy S23 FE.

Cette nouvelle rumeur nous fait penser que le Galaxy S23 FE pourrait arriver cette année, puisque ce type de fuite anticipe généralement un lancement imminent.

En ce sens, il semble assez clair que cette nouvelle Fan Edition ne sera pas lancée lors du Galaxy Unpacked qui se tiendra en Corée fin juillet, puisque les nouveaux Samsung Galaxy Z Fold5 et Galaxy Z Flip5 et la Galaxy Watch 6 seront annoncés. lors de cet événement et Watch 6 Pro, mais tout semble indiquer que le Galaxy S23 FE pourrait être lancé lors d’un événement plus restreint avant ou après ce Galaxy Unpacked.

Quoi qu’il en soit, nous serons attentifs à toutes les informations qui nous parviennent concernant le lancement du Samsung Galaxy S23 FE et nous vous tiendrons informés rapidement de toute nouvelle qui surviendrait à cet égard.

