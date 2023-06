Google Pixel 8 et 8 Pro : découvert les caméras des prochains fleurons du grand G

Une fuite d’Android Authority confirme que les Pixel 8 et 8 Pro auront un capteur principal de 50 MP, le Samsung ISOCELL GN2, et un capteur ultra grand-angle de 12 et 64 MP respectivement.

Rendu dévoilé du Google Pixel 8 Pro en couleur noire

Une fois que Xiaomi et Samsung ont déjà lancé leur nouvelle génération de produits phares non pliables pour ce 2023, le Xiaomi 13 et le Samsung Galaxy S23, tous les yeux sont désormais rivés sur le lancement des nouveaux produits phares de la société Mountain View, à propos de Google Pixel 8 et 8 Des pro qui ont de moins en moins de secrets.

Ainsi, s’il y a moins d’un mois on avait pu voir une vidéo du Google Pixel 8 Pro qui révélait que le nouveau terminal phare de Google aurait un thermomètre intégré, voilà qu’une nouvelle fuite vient de dévoiler tout le système de caméra du Google Pixel 8 et 8 Pro.

Ce seront les caméras des Google Pixel 8 et 8 Pro

Une nouvelle fuite sur les Google Pixel 8 et 8 Pro qui a été partagée par Kamila Wojciechowska sur Android Authority nous montre à quoi ressemblera le système de caméra du nouveau Google Pixel.

Ainsi, selon cet informateur, les Pixel 8 et 8 Pro seront équipés d’un capteur principal de 50 mégapixels, plus précisément le Samsung ISOCELL GN2, qui est l’évolution de l’ISOCELL GN1 que l’on a vu dans les Pixel 6 et 7. prédécesseur, l’ISOCELL GN2 est plus grand, peut capturer 35 % de lumière en plus et prend en charge l’enregistrement vidéo 8K et le HDR étagé.

De même, les deux terminaux auront un nouveau capteur ultra grand-angle : dans le cas du Pixel 8, ce sera le Sony IMX386 de 12 mégapixels, tandis que le Google Pixel 8 pariera sur le Sony IMX787 de 64 mégapixels et avec un ToF Capteur STM VL53L1 pour le Pixel 8 et un 8×8 VL53L8 pour le Pixel 8 Pro.

De plus, le Google Pixel 8 Pro aura également un capteur téléobjectif de 48 mégapixels, le Samsung GM5 avec un zoom 5x et un capteur de température, le Melexis MLX90632.

Enfin, en ce qui concerne les caméras frontales, les Pixel 8 et 8 Pro hériteront de la caméra selfie 10,8 MP des Pixel 7 et 7 Pro.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :