Les 136 meilleures phrases et images en anglais pour Instagram

L’anglais est une langue accessible qui nous permet de nous exprimer différemment de l’français. Ici, nous vous apportons quelques phrases pour que vous puissiez vous montrer sur Instagram.

Les meilleures phrases en anglais pour Instagram

L’anglais est l’un des moyens de communication les plus répandus dans le monde. C’est la lingua franca par excellence, qui a permis à des millions de personnes de différentes parties du monde de communiquer. Cela est dû en grande partie au fait que les pays anglo-saxons sont hégémoniques et que leur culture nous a tous touchés. Cependant, c’est toujours une très belle langue pour nous de mettre ses phrases dans les notes Instagram que nous pouvons trouver sur de nombreux sites Web avec des phrases. Ce sont des phrases ou des abréviations originales et courtes qui vous faciliteront la vie lorsqu’il s’agira de trouver une étincelle dans vos publications.

31 phrases d’amour avec traduction pour Instagram

Nous avons tous été désespérément accrochés à une chanson en anglais qui était vraiment belle et qui parlait d’amour. Les choses telles qu’elles sont, l’anglais est une langue vraiment romantique, c’est pourquoi il est très beau à de nombreuses reprises et nous permet d’avoir des phrases très originales sur Instagram. Voici quelques-uns:

Tout de moi vous aime tous. Tout ce que je suis t’aime.

Toutes les histoires d’amour sont belles, mais la nôtre est ma préférée. Toutes les histoires d’amour sont belles, mais la nôtre est ma préférée.

Ta maison est là où est ton coeur. Ta maison est là où est ton coeur.

Comme la vie est merveilleuse maintenant que tu es dans mon monde. Comme la vie est merveilleuse maintenant que tu es dans mon monde.

Je suis catastrophiquement amoureux de toi. Je suis catastrophiquement amoureux de toi.

Je suis tombé amoureux comme on s’endort; lentement, puis tout d’un coup. Je suis tombé amoureux de la même manière que vous dormez : lentement, puis soudainement.

Je traverserais des océans pour te voir sourire. Je traverserais des océans juste pour te voir sourire.

Si j’avais ma vie à revivre, je te retrouverais plus tôt. Si je pouvais revivre, je te chercherais avant.

Si je sais ce qu’est l’amour, c’est grâce à toi. Si je sais ce qu’est l’amour, c’est grâce à toi.

Dans une mer de gens, mes yeux te chercheront toujours. Dans une mer de gens, mes yeux te chercheront toujours.

Je suis sur un nuage depuis que je t’ai rencontré. Je suis au septième ciel depuis que je t’ai rencontré.

L’amour ne pose pas de questions, l’amour n’est que des réponses. L’amour ne pose pas de questions, l’amour n’est que des réponses.

L’amour est le seul or. L’amour est le seul or.

Les baisers volés sont toujours les plus doux. Les baisers volés sont toujours les plus doux.

Aimer, c’est brûler. Aimer, c’est brûler.

Ensemble, avec vous, est mon endroit préféré. Ensemble, avec vous, est mon endroit préféré.

Nous sommes un bon match. Nous formons un bon couple.

Quand je ferme les yeux, je te vois. Quand j’ouvre les yeux, tu me manques. Quand je ferme les yeux, je te vois. Quand j’ouvre les yeux, tu me manques.

Quand l’amour n’est pas folie, ce n’est pas amour. Quand l’amour n’est pas folie, ce n’est pas amour.

Où il y a de l’amour il y a de la vie. Où il y a de l’amour il y a de la vie.

Là où tu es, c’est là où je veux être. Là où tu es, c’est là où je veux être.

Les mots d’amour sont des œuvres d’amour. Les mots d’amour sont des œuvres d’amour.

Tu n’es pas mon numéro un, tu es mon seul. Tu n’es pas mon numéro un, tu es le seul.

Tu me rends heureux quand le ciel est gris. Tu me rends heureux quand le ciel est gris.

Tes yeux me donnent l’impression d’être la personne la plus riche du monde. Tes yeux me donnent l’impression d’être la personne la plus riche du monde.

Ta voix est mon son préféré. Ta voix est mon son préféré.

95 phrases courtes en anglais pour Instagram

Parfois, avec peu de mots, très peu est dit. Pour cette raison, voici quelques phrases qui vous inspireront pour avoir les meilleures phrases courtes en anglais sur votre Instagram :

Un jour sans rire est un jour perdu.

Un ami est ce dont le cœur a besoin tout le temps.

Une photo vaut mille mots.

Tout ce dont vous avez besoin est un nouveau départ.

Tout ce dont vous avez besoin, c’est de l’amour.

Aussi HEUREUX que possible !

Etre gentil. Être l’amour.

Soyez si bon qu’ils ne peuvent pas vous ignorer.

Soyez le type de personne que vous souhaitez rencontrer.

Meilleur jour de ma vie.

Mieux vaut un « oups » qu’un « et si ».

Né pour briller.

Mais d’abord, laissez-moi prendre un selfie.

Conquérir le monde un sourire à la fois.

Créez votre propre rayon de soleil.

Faites ce qui vous rend le plus heureux.

Ne quittez pas votre rêverie.

Rêve!

Je me sens chaud, chaud, chaud.

Trouvez la personne qui fait ressortir le meilleur de vous.

Les amis vous font sourire !

L’amitié est un autre mot pour l’amour.

Bonnes vibrations seulement.

Le bonheur vient par vagues.

Heureux comme un cri.

Bonne sortie !

Bonjour Printemps!

Bonjour été!

Nous y voilà.

Comment allez-vous, les gars?

Bonjour, l’automne !

Salut, l’hiver !

Je peux et je veux.

Je l’ai fait!

Je ne pourrais pas être plus heureux.

Je préfère mourir de passion que d’ennui. Vincent Van Gogh

Je suis mieux quand je suis avec toi.

Si pas maintenant quand?

Si vous ne croyez pas en vous, qui le fera ?

Il ne pleut jamais éternellement.

Cela commence par vous.

Je viens d’avoir ce sentiment du vendredi.

Continuer.

Laisse le venir.

Garder le sourire.

Continuer Continuer

Rire!

Faisons-le.

Allons-y!

La vie est meilleure quand vous riez.

La vie est une plage.

La vie est une chanson – chante-la

Cherchez la magie à chaque instant

L’amour est l’amitié en feu.

L’amour est comme le vent.

L’amour partage votre pop-corn.

Aime la vie que tu vis.

Ne vous excusez pas.

Je te manque encore ?

Ma vie. Mes règles.

Pas de filtre.

La normale est ennuyeuse.

C’est le moment.

Regrette rien.

Économisez de l’eau, buvez du champagne.

Dites oui, prenez des risques et vivez votre vie à votre guise.

briller.

Sourire!

Commencez quelque part.

Restez magique.

Reste fort.

Rester fidèle à vous-même.

Moins de stress et profitez du meilleur.

Aspirez à la grandeur.

Identifie un ami.

Le meilleur est à venir.

L’avenir vient un jour à la fois.

L’impossible… est désormais possible.

La seule façon d’avoir un ami est d’en être un.

Aujourd’hui est le meilleur type de journée.

Trop glam pour s’en foutre.

Les vrais amis sont comme des diamants.

La vodka n’est peut-être pas la réponse, mais ça vaut le coup.

Réveille-toi et vis.

Nous l’avons fait!

Ambiance du week-end.

Qu’en penses-tu?

Ce qu’on pense devenir.

Tout ce qui est bon pour votre âme, faites-le.

Cela en vaut la peine.

Fourchettes ! Comment est-ce magnifique?

Tu appelles ça de la folie, je l’appelle de l’amour.

Tu l’as fait!

Votre sourire peut changer le monde.

10 acronymes et abréviations en anglais à mettre sur Instagram

Si les Anglais se démarquent en quelque chose, c’est dans leur capacité à fabriquer des acronymes pour abréger des phrases fixes, chose que nous ne faisons pas habituellement mais qu’ils maîtrisent parfaitement. Voici quelques-uns:

BRB : Je reviens tout de suite. Je retourne tout de suite.

IRL : Dans la vraie vie. Dans la vie réelle.

LOL : Beaucoup de rires. Beaucoup de rire.

ROFL : Rouler sur le sol. Se rouler par terre (de rire).

OMG : Oh mon Dieu. Oh mon Dieu.

AFK : Loin du clavier. Loin du clavier.

XOXO : Câlins et bisous.

BFF : Meilleurs amis pour toujours. Meilleurs amis pour toujours.

Cya : A bientôt. À plus.

Yolo on ne vit qu’une fois. On ne vit qu’une fois.

