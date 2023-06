L’IA a pris son travail: maintenant elle est embauchée pour la former puis licenciée à nouveau

Emily Hanley explique sur TikTok comment l’IA a pris son travail et maintenant elle a été embauchée pour la former pendant seulement 6 mois.

Voici Emily Hanley, la fille en question, qui vous explique tout sur TikTok.

Choses vertes. Nous savions que l’intelligence artificielle allait changer beaucoup de choses depuis le début, voyant son potentiel, et nous imaginions aussi que nous n’étions pas préparés à un tel changement et que tout allait se précipiter très vite, plus qu’il n’était acceptable, surtout après avoir vécu l’éruption de ChatGPT et la rapidité avec laquelle elle a évolué malgré la consommation de plus de 2 millions de dollars par jour.

Et évidemment, même si les choses ne font que commencer, nous avons déjà les premières victimes de ces chatbots intelligents que nous pouvons personnifier pour vous par la voix d’Emily Hanley, une fille qui travaillait comme écrivain et qui a été licenciée pour faire place à ChatGPT, et qui maintenant Il nous explique son cas curieux et inquiétant sur TikTok.

Mise à jour : je n'ai pas obtenu le poste !

Comme l’ont rapporté les collègues de DailyDot, apparemment la bonne vieille Emily a perdu son emploi du jour au lendemain à cause de l’IA et plus tard, il lui a été très difficile d’en trouver un nouveau.

Un jour, un appel lui a apporté des « perspectives passionnantes » avec une offre d’emploi de rédacteur publicitaire où il serait payé « un salaire décent » sur un contrat temporaire de 6 mois.

La partie curieuse et aussi inquiétante est venue après être entrée dans sa nouvelle entreprise, et c’est qu’Emily n’était pas très claire sur ce qu’ils voulaient qu’elle écrive dans son nouveau travail, puisque personne ne lui avait expliqué, jusqu’à ce qu’elle se rende compte qu’il était vraiment juste là pour écrire des choses qui entraîneraient l’IA afin de la relancer plus tard.

Elle-même l’a confirmé textuellement :

Ils veulent que je forme l’IA pour faire mon travail. Et je vais devoir le prendre. Je vais devoir travailler ici parce que je n’ai pas les moyens de payer mon appartement.

Selon cette fille, son nouveau travail l’oblige à enseigner à un système d’intelligence artificielle comment produire correctement des copies et des copies utiles, ce qui la mettra au chômage ainsi que des milliers de collègues rédacteurs dans le monde.

Et il ajoute que « je n’ai pas d’issue, il n’y a pas d’autre solution pour moi » car, comme il nous le dit, « il ne peut pas refuser un travail » simplement parce qu’il n’a pas d’argent, qu’il vend ses affaires et qu’il doit payer appartement.

Par exemple, cela indique que vous modifiez actuellement une présentation que quelqu’un a faite avec ChatGPT qui nécessite beaucoup de corrections, une tâche qui, une fois terminée, apprendra à l’IA comment le faire correctement.

Dans les commentaires de sa vidéo, déjà virale, beaucoup l’ont encouragée à arborer ce nouveau drapeau et à se vendre comme une « consultante en IA capable de former des ‘chatbots’ à écrire correctement », tandis que d’autres ont évoqué à quel point certaines entreprises sont « myopes ». . et à quel point il est peu fiable qu’une IA puisse remplacer les éditeurs humains.

Inquiétant. Sans aucun doute. Pour nous du moins, qui sommes créateurs de contenus écrits comme Emily elle-même… !

