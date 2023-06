Économisez les données mobiles et la batterie avec cette astuce simple pour votre Xiaomi

Si vous pensez que la batterie de votre mobile ne tient pas assez longtemps, ce réglage peut vous aider à améliorer son autonomie.

MIUI n’est peut-être pas la couche de personnalisation Android parfaite, mais il est indéniable qu’il s’agit d’un logiciel plein de fonctionnalités et d’options qui ajoutent de la valeur à l’expérience avec les mobiles Xiaomi, Redmi et POCO. Parfois, certaines des astuces cachées de MIUI peuvent aider les utilisateurs à économiser la batterie ou à réduire la consommation de données mobiles.

C’est le cas d’une option peu connue mais très utile que l’on retrouve dans les dernières versions de MIUI ou MIUI pour POCO, et dont nous allons vous parler à cette occasion.

Faites en sorte que votre mobile Xiaomi enregistre des données lorsque vous éteignez l’écran

La fonction en question a un fonctionnement très simple, mais extrêmement efficace : lorsque vous éteignez l’écran de l’appareil et que vous ne l’utilisez pas, après un certain temps, les données mobiles sont automatiquement désactivées afin d’économiser la batterie et de réduire la consommation de données.

Par défaut, la fonction est désactivée, mais le processus pour l’activer est extrêmement simple et ne comporte que quelques étapes simples. Il est disponible sur n’importe quel smartphone Xiaomi, Redmi ou POCO avec une version récente de MIUI, et voici les étapes à suivre pour l’activer :

Ouvrez l’application Paramètres de votre mobile Xiaomi, Redmi ou POCO avec MIUI Appuyez sur « Batterie » De là, appuyez sur l’icône d’engrenage dans le coin supérieur droit Appuyez sur « Désactiver les données mobiles lorsque l’appareil est verrouillé », et choisissez l’option de temps que vous voulez

Lorsque vous aurez terminé, vous verrez comment, lorsque vous éteignez l’écran du mobile, après le temps spécifié, les données mobiles sont désactivées. Gardez à l’esprit que, tant que les données sont désactivées, vous ne recevrez pas de SMs ni de notifications des services de messagerie ou des réseaux sociaux, sauf si l’appareil est connecté à un réseau Wi-Fi.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :