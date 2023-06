Ce bras robotique est connecté à une IA qui lui apprend à cuisiner en regardant des vidéos YouTube

L’avenir de la technologie passe par l’arrivée de l’IA dans tous les secteurs.

Les IA atteignent également les cuisines du monde entier

Les chefs se préparent car les IA les ont également ciblés. Parmi les métiers qui vont disparaître à cause de l’IA, les métiers de la cuisine n’apparaissaient pas, mais il semble maintenant qu’ils aient développé une IA capable de réaliser des plats de nourriture assez simples en apprenant des meilleurs cuisiniers sur YouTube. Cela amènera les robots de cuisine à un niveau beaucoup plus élevé à l’avenir que celui qu’ils occupent actuellement. De cette façon, le travail manuel, dont de nombreux génies comme Bill Gates avaient prédit qu’il ne disparaîtrait pas, commence également à courir un certain danger.

C’est l’IA capable de cuisiner

Bien que de nombreux génies de la science-fiction aient imaginé l’avenir comme un monde brillant et heureux. Il semble que ceux qui imaginaient un monde dystopique dominé par les machines et la révolution industrielle avaient plutôt raison. Dans la société futuriste d’ici quelques années, on va trouver des robots capables de tout faire, y compris cuisiner grâce au visionnage d’une base très prolifique de vidéos trouvées dans la plus grande vidéothèque ouverte au monde : YouTube.

Ce que l’on peut voir dans la vidéo n’a rien de nouveau puisque, comme vous pouvez le voir ci-dessus, il s’agit d’un bras robotisé. Tous ceux qui ont travaillé dans un type d’industrie, qu’elle soit métallurgique, plastique ou même alimentaire, pourront trouver ce type d’armes travaillant avec eux pendant des décennies. En fait, vous pouvez apprendre à programmer ces bras robotiques dans les cycles de formation intermédiaires et avancés que l’on peut trouver dans l’enseignement dans notre pays. Il existe de nombreux bras robotiques dans toute entreprise, les derniers à l’appliquer étant la logistique, comme c’est le cas avec Amazon.

Des chercheurs de l’Université de Cambridge ont créé une technologie étonnante. Ils ont enregistré 16 pistes vidéo dans lesquelles on peut voir comment le robot fonctionne sur 8 salades différentes. Pour ce faire, le robot a utilisé des technologies d’apprentissage automatique open source pour pouvoir apprendre à l’aide de vidéos YouTube. En principe, ces démonstrations ont été un succès absolu, puisque le robot avait une capacité de 93% pour identifier les recettes et dans 83% des occasions, il a pu compléter les salades sans difficultés.

Les technologies OpenPose et YOLOv5m l’ont aidé à identifier les ingrédients, les ustensiles et à préparer le robot afin qu’il puisse préparer les aliments de la manière la plus efficace possible, créant ainsi un précédent très intéressant. Ces types de robots ne sont pas nouveaux, puisqu’un test similaire avait déjà été réalisé en 2015 par une entreprise qui mettait une IA pour faire des salades. Le but était de nous montrer qu’il était capable d’utiliser des ustensiles de cuisine de base, y compris des appareils de pointe.

Aujourd’hui, de nombreux restaurants ont adopté des robots, bien que la chose normale soit généralement les serveurs qui apportent la nourriture à la table, car il suffit de cartographier la salle et de recevoir quelques commandes simples. Cependant, cette fois, le fait que cette technologie soit transférée au poêle crée un précédent très intéressant pour l’avenir de la cuisine.

