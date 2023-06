Pourquoi le vivo X90 Pro vous intéresse plus que vous ne le pensez : les 5 clés du mobile le plus différentiel du marché

La proposition « phare » de Vivo est le smartphone Android le plus différentiel et le plus courageux du marché, toujours à la recherche de la « capture parfaite ».

L’apparence spectaculaire du vivo X90 Pro, avec son dos fini en cuir synthétique.

S’il y a une bataille compliquée dans l’industrie des smartphones, c’est précisément celle de la coupe la plus premium. Et pourtant, les dirigeants de vivo continuent de s’engager dans la bataille des fleurons, dans laquelle ils ont aussi les modèles les plus différentiels et les plus courageux en ajoutant la signature et la collaboration de ZEISS, avec l’objectif ambitieux de s’assurer que « nous prenons le ‘Parfait Capturez ‘ sans vous occuper de la technologie derrière tout cela. »

C’est pourquoi le nouveau vivo X90 Pro nous semble être le téléphone Android le plus intéressant de l’année au moins à ce jour. Et non pas parce qu’il est le plus puissant ou la meilleure finition, mais parce que sa proposition est la plus complète, avec une approche haut de gamme dans laquelle le prix a même été pris en charge, un aspect très important pour convaincre le grand public ou du moins pour les intéresser à ce mobile qui veut « redéfinir la photographie ».

Vivo veut jouer avec les meilleurs et son pari est grand, nous allons donc casser les clés d’un flagship qui casse le moule pour nous proposer quelque chose de très différent, axé sur l’expérience photographique mais à l’abri du dernier MediaTek Dimensity afin de ne pas pâlir de force brute sans casser les prix, laissant également les sections multimédias au centre de la cible d’un téléphone qui a beaucoup à dire.

C’est ainsi que Carlos Mellado, GTM et Product Director Spain & Portugal chez Dongguan, a parlé de son lancement international le plus ambitieux :

Nous sommes ravis d’apporter notre dernier produit phare axé sur l’image en Europe. Le nouveau vivo X90 Pro combine des technologies d’imagerie exceptionnelles et à la pointe de l’industrie, co-conçues avec ZEISS, avec les dernières technologies informatiques développées à la fois en interne et en collaboration avec MediaTek pour relever et dépasser certains des défis photographiques et vidéographiques les plus exigeants, y compris scènes de prise de vue en basse lumière.

Les 5 clés du vivo X90 Pro que vous devez connaître

1. Tout à la photographie, avec l’aimable autorisation de ZEISS Global Imaging

Nous avons déjà pu constater lors de notre conversation avec Oliver Schindelbeck que la collaboration entre vivo et ZEISS allait bien au-delà d’une illustre signature pour le dos d’un téléphone, puisque la société allemande co-développe l’expérience photographique avec le constructeur chinois.

C’est une symbiose parfaite de matériel et de logiciel que vivo et ZEISS conçoivent et calibrent ensemble, en commençant par une puce vivo V2 pour le traitement d’image et un énorme module photo, avec le premier appareil photo 1 pouce intégré derrière un objectif à 8 éléments, 7 en plastique pièces et 1 verre qui, avec le revêtement T*, recherchent la meilleure photographie à tous les niveaux.

En fait, c’est que ce vivo X90 Pro n’a presque rien oublié pour obtenir un appareil photo polyvalent, simple d’utilisation et très puissant qui ravira aussi bien les amateurs que les professionnels :

Sony Exmor IMX989 50,3 MP (large) f/1,8, 23 mm, 1,0″, double pixel PDAF + autofocus hybride laser, OIS

Sony IMX758 50 MP (téléobjectif) f/1.6, 50mm, 1/2.4″, autofocus PDAF, zoom optique 2x, OIS

Sony IMX663 12 MP (ultra large) f/2.0, 16 mm, 108º, mise au point automatique PDAF

32 MP (large) f/2.5, 24mm, caméra frontale 1/2.8″, vidéo [email protected]

Optique ZEISS (objectif principal 8P), revêtement T*, capteur ToF, double flash LED, Pixel Shift, auto-HDR, zoom hybride 100x, vidéo [email protected] avec gyro-EIS

L’idée de vivo et de ZEISS est que vous pouvez toujours prendre la meilleure photo sans avoir à être un expert ou à connaître toute la technologie derrière.

Cela a été trois ans de travail par les ingénieurs ZEISS et vivo, qui ont réussi à intégrer des améliorations à tous les niveaux pour l’expérience photographique la plus professionnelle de toute l’industrie mobile, en commençant par augmenter la sensibilité à la lumière, optimiser le traitement des couleurs et développer une optique hybride entièrement personnalisée. technologie de stabilisation, qui atteint le « niveau 4 » de la norme CIPA.

Un trio de caméras exceptionnel aux possibilités infinies, mais en même temps intuitif et très facile à utiliser pour que nous puissions obtenir les meilleurs résultats sans avoir à connaître toute la technologie derrière.

2. De nombreuses fonctionnalités avancées dans une seule caméra à maîtriser

Un téléphone différentiel n’est pas seulement dû à son matériel, et la vérité est que dans ce vivo X90 Pro, nous avons également de nombreuses améliorations et fonctions logicielles pour un appareil photo qui combine toute la technologie d’un processeur d’image dédié grâce à vivo, la puce V2 , ainsi que l’expérience et les avancées d’un ZEISS qui apporte sa fonction Natural Color 2.0, ses filtres propriétaires et une optimisation que personne d’autre n’a.

Sans surprise, le vaisseau amiral vivo peut ainsi représenter les couleurs avec la plus grande précision, se rapprochant plus que jamais de ce que l’œil humain peut voir. Ainsi, nous n’aurons pas ces résultats avec une saturation excessive qui sont si traditionnels, qui permettent d’obtenir des photographies colorées mais totalement irréelles.

Lorsque la lumière s’éteint, le X90 Pro ne pâlit pas non plus, car ses capacités de photographie nocturne et d’astrophotographie se distinguent également. Ainsi, nous aurons la possibilité de capturer les étoiles en un seul clic grâce au mode dédié, tandis que les photos de nuit alimentées par l’IA permettront d’obtenir des tons de couleur plus précis dans toutes sortes de situations.

vivo et ZEISS ont développé conjointement un algorithme de réduction du bruit qui fonctionne extrêmement bien, atteignant une netteté même à des ISO élevés. Il existe également une capture de mouvement sans délai d’obturation, des modes spécifiques au sport, y compris la nuit, et une multitude d’effets créatifs.

Enfin, il existe également des modes vidéo cinématographiques et diverses options de recadrage professionnelles ZEISS, telles que l’effet miniature qui vous permet de capturer des paysages urbains miniatures pour créer des scènes uniques sans montage, ou encore le mode portrait ZEISS Cine-_flare qui simulera l’effet flash de de nombreux films.

3. Une finition qui tombe amoureuse (et qui dure)

Ce qui est vivant ne suit pas les règles, encore moins avec un mobile qui se veut différentiel à 100% dans une mer de terminaux très similaires.

Ainsi, ses concepteurs et ingénieurs produit ont décidé d’éviter les matériaux habituels de la coupe la plus premium, en présentant ce X90 Pro sans Gorilla Glass et sans les classiques dos en verre mat au toucher velouté.

À sa place, nous trouverons également des composants de la plus haute qualité, tels que le verre SCHOTT xSensation Up sur un châssis en aluminium monocoque, bien que la chose la plus surprenante soit à l’arrière avec ce cuir végétalien et le design «néo-rétro» rappelant le précieux Nexus One de Google et HTC.

Il y a une bande en céramique qui traverse le terminal d’un côté à l’autre juste en dessous de l’énorme module photographique, avec l’inscription « Xtreme Imagination » qui accompagne les logos ZEISS et vivo, donnant de la personnalité à une finition tactile intéressante, qui ne coûte pas s’habituer à et ne tache pas et ne s’abîme pas facilement.

Pour le reste, c’est un mobile robuste, attrayant à l’œil, sans équivoque premium et avec la certification IP68 pour que rien ne manque, pas même la durabilité qui complète une équation aux nuances de succès.

4. La puissance avec contrôle est doublement bonne

Il y a beaucoup à souligner sur une fiche technique transparente comme celle de ce vivo X90 Pro, qui commence par un chipset MediaTek Dimensity 9200 plus proche que jamais de Qualcomm, pariant également sur la lithographie 4 nanomètres de TSMC qui a fini par enterrer le Samsung Exynos plus d’avantages .

Il s’agit d’un SoC très puissant, avec un processeur ‘octa-core’ allant jusqu’à 3,05 GHz et un GPU Immortalis-G715 MC11, intégrant un modem 5G et s’appuyant toujours sur la puce IA-ISP vivo V2 qui optimisera la réponse multimédia de le système lorsque vous travaillez avec des images et des graphiques, non seulement en termes de photographie, mais également dans la reproduction de contenu ou lors de la lecture de jeux vidéo.

Et c’est qu’avoir un processeur d’image conçu sur mesure pour fonctionner avec le Dimensity 9200 fournira une efficacité énergétique inégalée, libérant le processeur principal de plusieurs tâches grâce à des capacités très importantes, puisque la puce vivo V2 peut gérer 16,3 billions d’opérations pour chaque watt d’énergie que vous consommez.

El vivo X90 Pro es un teléfono potentísimo aún a pesar de no utilizar el Snapdragon 8 Gen2, y además será muy rápido y eficiente gracias a sus memorias de última tecnología y al chip vivo V2 que liberará a la CPU principal del procesado de imagen y la intelligence artificielle.

Non seulement cela, et vivo a également voulu intégrer les meilleures technologies de mémoire disponibles, avec 12 Go de RAM LPDDR5x et 256 Go de stockage UFS 4.0, ainsi qu’un système de refroidissement liquide avec une chambre à vapeur et une structure à 24 couches dont la surface la superficie est un tiers plus grande que les générations précédentes.

La connectivité est complète jusqu’à la 5G SA/NSA avec double SIM, y compris une capacité jusqu’à 10 profils e-SIM qui rendront le téléphone super polyvalent dans certaines tâches que certains utilisateurs professionnels apprécieront. Mais c’est que nous avons aussi le Wi-Fi bi-bande, Bluetooth 5.3 LE, aGPS avec toutes les autres technologies de positionnement, NFC pour les paiements mobiles, un connecteur USB Type-C avec fonction On-The-Go et un port IR qui en Asie c’est toujours apprécié.

En ce qui concerne la batterie, nous avons un double module d’une capacité totale allant jusqu’à 4 870 mAh, qui, bien qu’il ne soit pas parmi les meilleurs paramètres de l’industrie pour les mobiles de cette taille, nous offre un système de charge rapide FlashCharge jusqu’à 120 watts qui Cela permettra à l’appareil d’être chargé de 0 à 100 en une demi-heure environ. Bien sûr, la charge sans fil rapide ne manque pas, qui dans son cas atteint jusqu’à 50 watts.

Ce sont toutes les spécifications d’un téléphone pleine puissance qui contrôle également bien les prix et l’efficacité pour se rendre super attractif :

Vivo X90 Pro Caractéristiques Dimensions et poids 164,1 × 74,5 × 9,3 (mm)

214.9 (g) Filtrer 6,78 pouces AMOLED 1B Couleurs LTPO 120 Hz, HDR10+, DCI-P3 100 %, Moteur XDR

Résolution FHD+ (2 800 x 1 260 pixels)

Rapport d’aspect 20:9, 453 DPI, luminosité de 1 300 bits (crête), SGS Smart Eye Protection Processeur MediaTek Dimensity 9200 (4 nm) ‘octa-core’ @ 3,05 GHz

Carte graphique Immortalis-G715 MC11

Puce en direct IA-ISP V2 RAM 12 Go (LPDDR5x) Stockage 256 Go (UFS 4.0) Système opératif Android 13 avec Funtouch 13 chambre principale Sony Exmor IMX989 50,3 MP (large) f/1,8, 23 mm, 1,0″, double pixel PDAF + autofocus laser, OIS

Sony IMX758 50 MP (téléobjectif) f/1.6, 50mm, 1/2.4″, autofocus PDAF, zoom optique 2x, OIS

Sony IMX663 12 MP (ultra large) f/2.0, 16 mm, 108º, mise au point automatique PDAF

Objectifs ZEISS 7P, revêtement T*, capteur ToF, double flash LED, vidéo [email protected] Caméra frontale 32 MP (large) f/2.5, 24mm, 1/2.8″, vidéo [email protected] connectivité 5G SA/NSA (double SIM)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande

Bluetooth 5.3 LE avec aptX HD

aGPS + GLONASS + BDS + GALILEO + QZSS + NavIC

nfc

Port IR

USB v3.2 Type-C OTG Batterie 4 870 mAh

Charge rapide 120W

Charge rapide sans fil 50W

Recharge filaire réversible Autres Construction en aluminium et dos en cuir végétalien

Verre SCHOTT xSensation Up

Certificat IP68

Lecteur d’empreintes digitales à l’écran (optique)

Audio stéréo Hi-Fi 24 bits/192 kHz

5. La section multimédia finira de vous convaincre

Et pour compléter la photo d’un vivo X90 Pro fait pour gagner, il convient de souligner une expérience multimédia qui sera sans aucun doute au niveau des meilleurs smartphones du marché. Et voici la clé pour convaincre.

Si vous faites partie de ceux qui aiment regarder des séries sur Netflix, Disney+ ou HBO, voici votre smartphone. Si vous faites également partie de ceux qui préfèrent la meilleure qualité audio. Si votre truc est de jouer, le mode gaming est à votre disposition. Et que dire d’une photo et d’une vidéo que nous avons déjà commentées précédemment et qu’aucune viande ne reste sans la mettre sur le gril.

L’expérience multimédia est basée sur un panneau AMOLED 1B Colors de 6,78 pouces, avec une résolution FHD+ 1260p et de nombreuses autres technologies, du taux de rafraîchissement variable LTPO jusqu’à 120 Hz, en via la compatibilité avec le contenu HDR10+, 100% de DCI-P3 Spectre et technologie de protection des yeux de SGS.

Un écran de haute qualité qui protège vos yeux. Un vibromasseur haptique. le son du film. Moteur XDR pour améliorer la lecture du contenu. Tout dans ce mobile est fait pour que votre expérience soit 100% satisfaisante.

Avec ces prémisses, tout ce qui vous entoure contribuera à améliorer cette réponse multimédia, avec un lecteur d’empreinte optique intégré très rapide, un vibreur haptique et un mode jeu vidéo qui améliore temporairement la puissance et les performances du terminal au prix d’un peu plus d’énergie. consommé.

De plus, nous avons un son stéréo Hi-Fi 24 bits/192 kHz et un moteur XDR qui nous permettra de profiter de la meilleure qualité d’image lors de la lecture de contenu. Et tout cela est également personnalisable grâce à son gestionnaire de thèmes, très complet et également natif au sein de la personnalisation Funtouch OS 13 elle-même basée sur Android 13.

Nous sommes toujours en juin et avec ce vivo X90 Pro nous avons déjà ici l’un des mobiles de l’année

Si quelqu’un me demandait quel est mon avis sur ce vivo X90 Pro, en quelques mots, ce serait que « c’est un mobile exagéré, mais certainement intéressant ».

Et c’est que oui les amis, il n’y a personne qui n’a pas vu le X90 Pro et qui n’est pas curieux de voir ce qu’il peut faire, de le toucher, et c’est que ce module photographique est un aimant à regards. Aussi, une fois en main, la finition de l’appareil attire beaucoup l’attention même s’il est un peu lourd et peu confortable.

Quoi qu’il en soit, il ne décevra sans aucun doute personne qui l’achètera, même si avoir le meilleur ne peut pas être aussi bon marché que nous le souhaiterions et le grand inconvénient est ses 1 199 euros de prix recommandé. Pour nous, vu la concurrence, ces sommes sont bien justifiées…

Et pour vous, quoi ? Que pouvez-vous nous dire sur vivo et son dernier fleuron ? Participons aux commentaires !



