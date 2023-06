Cette astuce pour les téléphones mobiles Xiaomi vous permet de prendre des captures d’écran plus rapidement et plus confortablement

Pas à pas, nous vous expliquons comment prendre des captures d’écran plus confortablement sur votre mobile Xiaomi grâce à cette astuce MIUI 14 inconnue.

MIUI 14 cache une astuce très utile qui facilite grandement la prise de captures d’écran.

L’outil de capture d’écran mobile est l’un des plus utiles, vous l’avez sûrement utilisé à de nombreuses reprises. Pour cela, vous pouvez utiliser le raccourci intégré dans la barre de notification ou appuyer simultanément sur le bouton volume bas et sur le bouton power. Ce sont les moyens les plus connus de prendre une capture d’écran, mais les téléphones Xiaomi cachent une astuce qui vous permet de le faire beaucoup plus rapidement et plus confortablement.

Non, nous faisons référence au geste de faire glisser trois doigts du haut vers le bas de l’écran, cette astuce est également très connue. Nous nous référons à un outil caché dans MIUI, la couche de personnalisation des smartphones Xiaomi, qui vous permet de prendre une capture d’écran en seulement deux pressions sur le capteur d’empreintes digitales.

De cette façon, vous n’aurez pas à utiliser les deux mains ou à toucher l’écran pour prendre la capture, il suffira de cette double touche sur le capteur pour l’effectuer. Nous avons déjà essayé cette méthode et, à vrai dire, elle est beaucoup plus confortable que les autres.

Comment prendre des captures d’écran plus rapidement avec votre Xiaomi

La capture d’écran est une fonction largement utilisée sur les téléphones mobiles, car elle nous permet de sauvegarder des fragments d’un article qui nous intéresse, une image d’une vidéo, une photo que nous ne pouvons pas télécharger ou une conversation que nous voulons partager avec d’autres personnes plus tard. Étant si largement utilisé, il est préférable de trouver la méthode la plus confortable pour prendre une capture d’écran en une seconde seulement.

Les procédures les plus courantes pour prendre une capture d’écran sur votre mobile consistent à appuyer simultanément sur le bouton de réduction du volume et le bouton d’alimentation, et à faire glisser trois doigts depuis le haut de l’écran. Cependant, les téléphones Xiaomi offrent un raccourci pour prendre une capture d’écran avec seulement deux pressions sur le capteur d’empreintes digitales. Voici comment vous pouvez l’activer :

Ouvrez l’application Paramètres. Faites défiler vers le bas et entrez « Paramètres supplémentaires ». Appuyez sur « Raccourcis gestuels ». Entrez « Appuyez deux fois sur le capteur d’empreintes digitales ». Choisissez « Prendre une capture d’écran » dans le menu des options.

Une fois la fonction activée, vous n’aurez qu’à toucher -et non appuyer- deux fois sur le capteur pour vérifier comment la capture d’écran est enregistrée. Dans notre cas, le capteur est situé dans le bouton d’alimentation, nous n’avons donc qu’à le toucher deux fois pour le capturer. Oubliez d’avoir à utiliser les deux mains ou de toucher l’écran pour prendre une capture d’écran, avec cette astuce, c’est beaucoup plus facile et plus confortable.

Ce n’est qu’une des meilleures astuces que vous pouvez utiliser avec votre mobile Xiaomi, cela améliorera sûrement votre expérience utilisateur avec le terminal. De plus, nous vous rappelons que cette astuce vous aide également à allumer la lampe torche de votre Xiaomi sans toucher l’écran, cela simplifiera également cette tâche.

