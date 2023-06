Google opte pour Microsoft Teams : pourquoi Google Chat pourrait être une alternative au poids

Apparemment, l’outil Google serait sur le point de recevoir un remodelage de son logo et de son application mobile.

Google Chat est sur le point de recevoir des nouvelles importantes qui affecteront son apparence

Pour ceux d’entre nous qui travaillent à distance, l’utilisation d’outils de communication tels que Slack ou Microsoft Teams est absolument cruciale. Une utilisation efficace d’eux nous donne l’impression d’être dans un bureau avec nos collègues à côté de nous. Bien sûr, Google en est conscient et c’est pourquoi il s’efforce de gagner sa place sur le marché avec Google Chat en tant que cheval de bataille.

Cet outil Google fait l’actualité, car il semble qu’il recevra un avis dans un proche avenir, du moins c’est ainsi que le rapporte 9to5Google. Concrètement, ceux-ci indiquent que Google Chat disposera prochainement d’un nouveau logo et d’une refonte axée sur la « timeline » des applications mobiles. En commençant par le logo de cette application, il convient de mentionner qu’il est actuellement vert et que des bulles de conversation se chevauchent, pour les nommer d’une manière ou d’une autre.

Des changements arrivent dans l’apparence de Google Chat

Maintenant, ce design et cette couleur seraient sur le point de changer, comme nous l’avons déjà mentionné. Apparemment, plus tôt ce mois-ci, lors du Workspace Summit, Google a montré un logo à quatre couleurs en se référant à Google Chat. Comme indiqué par le média susmentionné, il semble que la société ait déclaré que cette image est un « regard conceptuel sur l’avenir de Google Chat » et qu’elle « aura bientôt plus à partager ». Sur cette icône, on peut voir qu’elle est formée par le contour d’une bulle de chat avec une goutte prononcée. De même, il convient de mentionner qu’il existe deux bulles de conversation : une avec le périmètre coloré de quatre couleurs et une autre qui forme l’espace qui reste à l’intérieur en blanc.

À vrai dire, ce logo s’accorde assez bien avec Google Meet, un outil qui nous aide à présenter des documents et des présentations, entre autres. Quoi qu’il en soit, comme nous l’avons mentionné, des nouvelles sur la « chronologie » arrivent également, car elles indiquent une refonte de l’application mobile Google Chat. Toutes ces nouveautés, y compris le logo lui-même, en fait, pourraient faire gagner cet outil face à ses concurrents (Slack et Microsoft Teams). Évidemment, ces nouvelles ne sont même pas encore arrivées et elles n’ont pas non plus été confirmées, mais tout indique un remodelage complet qui nous fera voir ce service du géant technologique avec des yeux différents.

Google Chat vise une refonte pour concurrencer Teams et Slack

Mais bon, en parlant des améliorations que la « chronologie » présentera dans l’application mobile, il convient de mentionner qu’elle a actuellement une barre inférieure avec deux onglets pour le chat et les espaces, qui sont des canaux, similaires à ce que Slack a, ouverts à équipes de grandes personnes. De 9to5Google, ils montrent à quoi ressembleraient cette nouvelle « chronologie » et l’écran principal de l’application, avec les onglets supérieurs utilisés. De plus, il convient de mentionner que cette « chronologie » affiche toutes les conversations que vous avez, à la fois les chats et les espaces, avec la possibilité de trier par Tout, Non lu, Épinglé, Messages directs et Espaces. L’onglet suivant pourrait montrer où vous êtes directement mentionné.

Donc, avec tout cela dit, nous pourrions bientôt avoir un Google Chat amélioré sur le point de prendre le relais de Slack et de Microsoft Teams. De même, il convient de mentionner que Google Chat est l’une des meilleures applications pour les appels vidéo que nous pouvons installer sur nos mobiles, et il vise bientôt à être encore meilleur.

