Ils utilisent le légendaire pistolet Duck Hunt des années 80 pour cambrioler un store. Le pire c’est que ça a marché

Le pistolet NES Zapper, à ce jour, semble avoir d’autres usages que ceux qu’il avait dans les années 80.

Un jeune américain a effectué un braquage à l’aide d’un pistolet NES Zapper, utilisé sur la NES pour des jeux comme Duck Hunt, modifié

À certaines occasions, nous devons raconter les choses les plus surréalistes, et c'est le cas dont nous sommes venus parler dans ce post. Nous avons l'intention de vous apporter du contenu qui peut être utile et d'un grand intérêt, mais nous vous parlerons également de certaines des situations les plus curieuses qui se produisent de temps à autre. Il n'est pas surprenant que, dans le monde entier, de nombreuses personnes prennent les décisions les plus discutables et les plus problématiques.

Plus précisément, comme le rapporte Gizmochina, la police a récemment arrêté un homme en Caroline du Sud après que ce sujet serait entré dans un store avec une arme, bien que ce ne soit pas exactement réel. Pour être exact, le voleur voulait réaliser le casse avec une relique des années 1980 : un pistolet Nintendo pour NES (Nintendo Entertainment System). La plupart des joueurs de cette époque se souviendront du NES Zapper, l’accessoire de la console mentionnée qui était utilisé pour des jeux comme Duck Hunt, Hogan’s Alley et Gumshoe.

Le pistolet NES Zapper était fourni avec la console dans les années 1980.

Parlant du braquage en question, le suspect serait entré dans le store déguisé en masque, perruque et sweat à capuche. Ce n’est pas tout, puisque le criminel de 25 ans, brandissant le pistolet NES Zapper susmentionné, qu’il a modifié pour le braquage, a fini par empocher environ 300 dollars. Outre le caractère surréaliste de cette nouvelle, il convient de mentionner que cette action met en évidence la tendance à utiliser de fausses armes dans ce type d’activité criminelle dans certains pays, comme les États-Unis. Sans aucun doute, c’est assez inquiétant après tout.

En se concentrant sur cette affaire, selon les agents du comté de York, le suspect a utilisé le pistolet léger Nintendo susmentionné, mais peint en noir pour le rendre beaucoup plus similaire à une arme réelle. Ils ont également commenté qu’il avait pointé le NES Zapper vers le vendeur du store afin qu’il lui donne l’argent de la caisse enregistreuse. Enfin, lorsque la police a trouvé le coupable présumé, il était toujours en possession de l’arme, pour l’appeler quelque chose.

Comme nous l’avons dit, et donnant déjà les derniers coups de cette nouvelle, il convient de mentionner que la NES a apporté avec elle cet accessoire reconnu, le pistolet Nes Zapper, un accessoire qui était principalement utilisé pour certains des jeux de tir de l’époque, tels comme ceux mentionnés ci-dessus (Duck Hunt, Hogan’s Alley et Gumshoe). L’apparence de celui-ci est plus que reconnaissable, car il avait un design orange vif et gris, et utilisait un capteur optique interne pour traduire les pressions qui ont été faites sur la gâchette de celui-ci afin qu’elles soient converties en actions qui ont eu lieu dans le terrain de jeu.

